¥Ð¥¹¥±ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä20Ì¾¤ÎÇØÈÖ¹æ¸ø³«¡ÄÀ¥ÀîÎ°µ×¤Ï15¡¢È¾¿ô¤¬½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤È°Û¤Ê¤ëÈÖ¹æÃåÍÑ
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¡ÊJBA¡Ë¤Ï¡¢¡ÖFIBA¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2027¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶èÍ½ÁªWindow1¡×¤ËÎ×¤àÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIBA¥é¥ó¥¥ó¥°22°Ì¡Ë¸õÊäÁª¼ê20Ì¾¤ÎÇØÈÖ¹æ¤ò¡¢JBA¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥à¡¦¥Ûー¥Ð¥¹¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥ÁÂÎÀ©¤Ç·ÑÂ³Åª¤ËÂåÉ½³èÆ°¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÙ³ßÍ¦¼ù¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¡¢µÈ°æÍµÂë¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤é¤ÏÇØÈÖ¹æ¤ÎÊÑ¹¹Ìµ¤·¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÂåÉ½¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¶½¤ÂÀ¤Ë¤Ï¡ÖFIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2023¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸31¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¤¿µ¢²½Áª¼ê¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥á¥¤¥è¤Ï44¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Î¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¤Ç¤Ï24¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¡ÈÂç¹õÃì¡É¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ëÈÖ¹æ¡£B¥êー¥°½êÂ°7Ç¯´Ö¤Ç°ìÅÙ¤âÃåÍÑ¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÈÖ¹æ¤È¤È¤â¤ËÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¤Ç2ÈÖ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëã·Æ£Âó¼Â¤Ï¡¢¡Ö2023FIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2023¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶èÍ½Áª¡×¤Ç¤âÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿1¡¢À¥ÀîÎ°µ×¤Ï15¡¢¹âÅç¿Â»Ê¤Ï64¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÇØÈÖ¹æ¤Ë¡£¸õÊäÁª¼ê20Ì¾¤Î¤¦¤Á¡¢È¾¿ô¤Î10Ì¾¤¬½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÇØÈÖ¹æ¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½ºß¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØÈÖ¹æ¤Ï¡¢11·î28Æü¤È12·î1Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶èÍ½Áª¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÈÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¡É¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡JBA¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØÈÖ¹æ¤Î°ìÍ÷¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¢£ÆüËÜÂåÉ½Ä¾Á°¹ç½É»²²Ã¥á¥ó¥Ðー20Ì¾¤ÎÇØÈÖ¹æ
#1¡¡ã·Æ£Âó¼Â¡ÊPG¡¿Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º#2¡Ë
#2¡¡ÉÙ³ßÍ¦¼ù¡ÊPG¡¿ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä#2¡Ë
#3¡¡°ÂÆ£ÀÀºÈ¡ÊPG¡¿²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º#3¡Ë
#12¡¡ÅÏî´ÍºÂÀ¡ÊSF¡¿ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä#1¡Ë
#13¡¡¶â¶áÎ÷¡ÊSF¡¿ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä#12¡Ë
#14¡¡¼íÌîÉÙÀ®¡ÊC¡¿¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«#14¡Ë
#15¡¡À¥ÀîÎ°µ×¡ÊPG¡¿ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä#5¡Ë
#18¡¡ÇÏ¾ìÍºÂç¡ÊSF¡¿Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«#18¡Ë
#19¡¡À¾ÅÄÍ¥Âç¡ÊSG¡¿¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï#19¡Ë
#21¡¡Í¯Àîñ¥ÅÍ¡ÊPG¡¿»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹#14¡Ë
#23¡¡¥¸¥ã¥ó¡¦¥íー¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ïー¥Ñー¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÊPG¡¿¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«#3¡Ë
#24¡¡¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¡ÊCŽ¥PF¡¿¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«#8¡Ë
#30¡¡ÉÙ±Ê·¼À¸¡ÊSG¡¿¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»#30¡Ë
#31¡¡¸¶½¤ÂÀ¡ÊSG¡¿ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä#31¡Ë
#34¡¡ÅÏîµÈôÍ¦¡ÊPF¡¿¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º#34¡Ë
#44¡¡¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥á¥¤¥è¡ÊCŽ¥PF¡¿¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º#24¡Ë
#64¡¡¹âÅç¿Â»Ê¡ÊSG¡¿±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹#12¡Ë
#75¡¡°æ¾å½¡°ìÏº¡ÊPF¡¿ÀçÂæ89ERS#75¡Ë
#91¡¡µÈ°æÍµÂë¡ÊSF¡¿»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹#10¡Ë
#99¡¡Àî¿¿ÅÄ¹ÉÌé¡ÊC¡¿Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«#99¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö°ìÀ¸ÇË¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×ÅÏî´ÍºÂÀ¤ÈÉÙ±Ê·¼À¸¤¬¼ùÎ©¤·¤¿¡È3P¿·µÏ¿¡É
🏀¡ÖFIBA¥Ð¥¹¥±WÇÕ2027 ¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶èÍ½Áª Window1¡×Ä¾Á°¹ç½É🇯🇵#ÅÏî´ÍºÂÀ ¤È #ÉÙ±Ê·¼À¸ ¤¬
3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ÎÎý½¬¤Ç
ÆüËÜÂåÉ½¤Î²áµîºÇ¹âµÏ¿¤òÃ¡¤½Ð¤¹🔥🔥#AkatsukiJapan #ÆüËÜ°ì´Ý #¥Ð¥¹¥±¤ÇÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë#ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä #¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ» pic.twitter.com/SBTlN9SUMQ
- ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¥ó¥° (@bbking_jp) November 21, 2025