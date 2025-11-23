MHRJ¤Ë¤è¤ë5¥õ·îÏ¢Â³ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤ò¤Þ¤È¤á¤¿CD¡Ö¥Þ¥Ï¤Î¥Ë¥¡×¤¬¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä·èÄê
MHRJ¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Þ¥Ï¥éー¥¸¥ã¥ó¡Ë¤¬2026Ç¯1·î11Æü³«ºÅ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ë¤Æ5¥õ·îÏ¢Â³ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤ò¤Þ¤È¤á¤¿²ñ¾ì¸ÂÄêCD¡Ö¥Þ¥Ï¤Î¥Ë¥¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
11·î22Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Instagram¡¦TikTok¤Ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ë¤Æ¡¢11·î23Æü¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡ØÊ¸³Ø¥Õ¥ê¥ÞÅìµþ¡Ù¤Î¾ÜºÙ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¾ðÊó¡£ÇÛ¿®Á°È¾¤Ç¤Ï¡ØÊ¸³Ø¥Õ¥ê¥ÞÅìµþ¡Ù¤Ç¼«¿È¤¬Å¹Æ¬¤ËÎ©¤Ã¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¼«¼çÀ©ºîËÜ¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¼ñÌ£¤È¤·¤Æºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡È¥é¥¸¥ª¥Íー¥àºîÉÊ¡É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½é¤Î¡Ö¥é¥¸¥ª¥Íー¥à¼«Í³Î§ÇÐ¶ç¡×ËÜ¤ò¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¸ÇÛ¿®¸ÂÄê¤Ç¡È¹ç¸ÀÍÕ¡É¤ò¸ø³«¤·¡¢ÅöÆü¥Öー¥¹¤ÇÅÁ¤¨¤¿Íè¾ì¼Ô¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤¹´ë²è¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢9·î¤«¤éÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë5¥ö·îÏ¢Â³¥ê¥êー¥¹´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤È¡¢Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Öµåº¬¡×¤¬11·î26Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢»Ä¤ë2¶Ê¤ò´Þ¤àÁ´5¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿²ñ¾ì¸ÂÄê¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Þ¥Ï¤Î¥Ë¥¡×¤ò2026Ç¯1·î11Æü¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¡¦¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¡£¥·¥ó¥°¥ë¤ÏÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¤ò½¦¤¦¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Èµ÷Î¥¤Î¶á¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤âÅ¸³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¡È¤³¤³¤À¤±¤Ç¡É¾¯¤·¤À¤±ÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢11·î26ÆüÇÛ¿®¤Î¿·¶Ê¡Öµåº¬¡×¤Î²»¸»¤ò¾¯¤·¤À¤±¸ø³«¤·¤¿¡£
2025.11.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Öµåº¬¡×
2026.01.11 ON SALE
SINGLE¡Ö¥Þ¥Ï¤Î¥Ë¥¡×
MHRJ OFFICIAL SITE
https://mhrj.net/