Ä¹Â³¤¥«¥Ã¥×¥ë¤ÏÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡ÖË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤´Ø·¸¡×¤Î¤Ä¤¯¤êÊý
ÉÕ¤¹ç¤¤¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Îø°¦¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡ÖË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤´Ø·¸¡×¤òÂ³¤±¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¬´·¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤Ï¡ÈÂÖÅÙ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡É¤¬¥«¥®
ËèÆü¡Ö¹¥¤¤À¤è¡×¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯·Á¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©Ä¹Â³¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤è¤ê¤â¡ÈÂÖÅÙ¡É¤Ç°¦¾ð¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¡£²¿µ¤¤Ê¤¤¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ä¡¢¡Ö´¨¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÈè¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤¸¯¤¤¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î¿´¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤â¡È¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¡É¤òÂçÀÚ¤Ë
¼Â¤Ï¡¢¥é¥Ö¥é¥Ö¤¬Â³¤¯Èë·í¤Ï¡ÈÅ¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¡É¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¼ñÌ£¤ä¸òÍ§´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Û¤É¡¢´³¾Ä¤·¤¹¤®¤º¿´ÃÏ¤è¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÈà¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÈà¤¬¼«Í³¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë»ä¤Ç¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡È¶¦ÄÌ¤Î³Ú¤·¤ß¡É¤¬´Ø·¸¤ò°é¤Æ¤ë
Ë°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¼ñÌ£¤ä½¬´·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ´Õ¾Þ¡¢»¶Êâ¡¢½µËö¤Î¥«¥Õ¥§½ä¤ê¡Ä¤É¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤âOK¡£¡Ö°ì½ï¤Ë¡»¡»¤·¤è¤¦¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤¬¡¢´Ø·¸¤òÁ°¸þ¤¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
±ßËþ¤Ê´Ø·¸¤¬Ä¹Â³¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢Îø°¦¤ò¡ÈÂ³¤±¤ëÅØÎÏ¡É¤òÆü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌµÍý¤»¤º¡È¿´ÃÏ¤è¤¤½¬´·¡É¤òÈà¤È°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
