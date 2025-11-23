¡Úµð¿Í¡ÛÂçÀª¤¬¼«µÔ¤Ç¾Ð¤¤Í¶¤¦¡Ö¹ñºÝÀï¤Ç£È£Ò¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤«¤éÂÎ¤ÎÄ´»Ò¡¢Êø¤·¤Æ¤ë¡×¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¤¬³«Ëë
¡¡µð¿Í¤Ï£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡×¤ò³«ºÅ¡£¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Î£³¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐ·è¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ëÃæ¡¢¥Á¡¼¥à¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤ÎÂåÉ½¤Ï»³ºê°Ë¿¥¡¢ÂçÀª¤ÎÅê¼ê¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³«»ÏÁá¡¹¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ëÂç¾ë¤ä´ßÅÄ¡¢¾®ÎÓ¤é¤¬¡ÈÀåÀï¡É¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃæ¡¢»³ºê¤Ï¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤âÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬°ìÈÖ¼ã¤¤¤Î¤Ç¡£¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ë¤ÏÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÀë¸À¡£Æ±¤¸¤¯°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÂçÀª¤Ï¡¢£±£¶Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡×¤Î´Ú¹ñÀï¤Ç£¹²ó£²»à¤«¤éÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¼«µÔ¤·¡Ö¤Þ¤¢¡Ä¹ñºÝÀï¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤«¤é¡¢ÂÎ¤ÎÄ´»ÒÊø¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Ï¥ó¥Ç¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£