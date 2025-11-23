¡Ú¥Þ¥¤¥ë£Ã£Ó¡ÛÇÏ¥È¥¯³°±¹¾ðÊó¡ÄºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸ÊüËÒ¥í¡¼¥Æ¤¬ºÆ¸½¡¡£Ç£±»Å¾å¤²¤ÇÄ©¤àÃíÌÜÇÏ
¡¡¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ïºò½©¡¢ÉÙ»Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹£²Ãå¤«¤é¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤ê¡¢º£½Õ¤ÏÃæ»³µÇ°£³Ãå¤«¤é¥É¥Ð¥¤¡¦¥¿¡¼¥Õ¤ÇÀ¤³¦¤Î¶¯¹ë¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤¿¡£ÁÀ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤ÇÉ¬¤º·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡ÈËÜÈÖ·¿¡É¤ÎÅµ·¿¤À¡£
¡¡¤³¤Î·¹¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢Á°Áö¤ÎÉÙ»Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹£³Ãå¤Ï¤à¤·¤íÍ½ÄêÄÌ¤ê¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁ°¾¥Àï»Å¾å¤²¤Ç¡¢¾õÂÖ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÃæ£³½µ¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ò¥ë¥º¤ÇÃ»´üÊüËÒ¤ò¶´¤à¡Ö³°±¹»Å¾å¤²¡×¤¬¥Ô¥¿¥ê¤È¤Ï¤Þ¤êÍ¥¾¡¡£º£Ç¯¤ÏÃæ£´½µ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢£Ç£±¤ò¾¡¤Ã¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸Ä´À°²áÄø¤òÃé¼Â¤ËÆ§½±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔ°Â¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£
¡¡¤à¤·¤í¡¢Á°¾¥Àï¤ò»È¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎËÜÈÖ»Å¾å¤²¤È¤¤¤¦¡Ö¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÀ°¤Ã¤¿·Á¡£º£²ó¤âËüÁ´¤ÎÂÖÀª¤ÇÎ×¤á¤ë¡£