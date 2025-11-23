¥É·³¤ËÆÏ¤¤¤¿Ï¯Êó¡Ö¥¹¥Æ¥¡ª¡×¡¡27ºÐ¤Îº§ÌóÈ¯É½¤Ë½ËÊ¡»¦Åþ¡Ö¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¡×¡Ö2¿Í¤È¤â´ò¤·¤½¤¦¡×
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥É³°Ìî¼ê¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Çº§Ìó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ó¡¼¥Á¤ÇÊÒÉ¨¤ò¤Ä¤¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¡ª¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤½¤¦¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥©¡¼¥É¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ó¡¼¥Á¤ÇÊÒÉ¨¤ò¤Ä¤¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¾ìÌÌ¡¢º§Ìó¼Ô¤¬Î¾¼ê¤Ç¸ý¤òÊ¤¤¤¡¢´¶·ã¤¹¤ë¾ìÌÌ¡¢¤½¤·¤Æ¥¥¹¤·¤Ê¤¬¤éº§Ìó¼Ô¤¬º¸¼êÌô»Ø¤Ëµ±¤¯»ØÎØ¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¡£Ê¸ÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö11.21.25¡¡±Ê±ó¤¬º£»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ØÎØ¤È¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¡ª¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¡ª¡¡¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¦¤è¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡ª¡¡¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡27ºÐ¤Î¥¦¥©¡¼¥É¤Ï2019Ç¯¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È8½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ251°Ì¡Ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¡£ºò¥ª¥Õ¤Ï¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤ËÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢Âç²ñËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï»±²¼3A¤Ç143»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥³¡¼¥¹¥È¡¦¥ê¡¼¥°¡ÊPCL¡Ë¥È¥Ã¥×¤Î36ËÜÎÝÂÇ¡¢122ÂÇÅÀ¡¢73Ä¹ÂÇ¡¢315ÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢MVP¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£º£·î6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¦¥©¡¼¥É¤ò¥á¥¸¥ã¡¼40¿ÍÏÈ¤Ë²Ã¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
