WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê53.5¥¥í°Ê²¼¡Ë1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤ÈÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬24Æü¤Ë¡¢¹¾Åì¶è¤ÎTOYOTA ARENA TOKYO¤ÇÆ±µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ò¹Ô¤¦¡£23Æü¤ÏÅÔÆâ¤ÇÁ°Æü·×ÎÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë53.4¥¥í¤Ç¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£¶½¹Ô¤ÏAmazon ¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¡£ÀïÀÓ¤Ï27ºÐ¤ÎÆá¿ÜÀî¤¬7¾¡¡Ê2KO¡Ë¡¢29ºÐ¤Î°æ¾å¤¬20¾¡¡Ê5KO¡Ë2ÇÔ¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤Ç·×ÎÌÂæ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£¥¯¥ê¥¢¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤òÊ¹¤¯¤Èµ§¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£°æ¾å¤â°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤òÈäÏª¡£Î¾¼Ô¤Ï¶½¹Ô·èÄê¸å¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¤Ç½é¤á¤ÆÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£Ìó28ÉÃ¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤¡¢°®¼ê¤ò¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤Ï³ÊÆ®µ»ÀïÀÓ47ÀïÁ´¾¡¡Ê¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï42Àï¡Ë¤È¤¤¤¦²Ú¡¹¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ2023Ç¯¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÅ¾¸þ¡£8ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤ÎÀ¤³¦Àï¤È¤Ê¤ë¡£Á°Àï¤ÏWBAÆ±µé6°Ì¤À¤Ã¤¿¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó¡Ê¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë°æ¾å¤Ï23Ç¯4·î¤ËWBAÀ¤³¦Æ±µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£Íâ24Ç¯¤Ë¥¸¥§¥ë¥¦¥£¥ó¡¦¥¢¥ó¥«¥Ï¥¹¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ë9²óKO¾¡¤Á¡¢ÀÐÅÄ¾¢¡Ê°æ²¬¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢2ÅÙ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±10·î¤Ë¸½WBAÆ±µé²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢²¦ºÂ´ÙÍî¡£°úÂà¤ò¤¹¤ë¤«Çº¤ó¤ÀËö¤Ë¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡WBCÆ±µé²¦ºÂ¤ÏÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃæÃ«¤¬IBFÆ±µé²¦ºÂ¤È¤È¤â¤ËÊÖ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¶õ°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î°ìÀï¤Î¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¡¢WBC¤«¤éÆÃÀ½¤Î¡Ö»ø¥Ù¥ë¥È¡×¤¬Â£¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
