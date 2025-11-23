¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¡¢Èó¾ï¼±¤À¤Í¤§～¡×¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×Ï·ÊÞÎ¹´Û¤ÎÍ¼¿©¤Ç¡¢Ãçµï¤µ¤ó¤«¤é¡ÚÎä¤¿¤¤¸ÀÍÕ¡Û¤òÍá¤Ó¤¿¥ï¥±
ÈóÆü¾ï¤òÌ£¤ï¤¤¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÎ¹¹Ô¡£
É®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤âÉ×ÉØ¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½É¤ÎÃçµï¤µ¤ó¤Î°ì¸À¤Çµ¤Ê¬¤¬ÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¡£
²¹ÀôÎ¹´Û¤ÎÍ¼¿©²ñ¾ì¤Ç
É×¤ÈÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿»þ¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£
Æü¤´¤í¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤·¤¿¤¤¤ÈÎ®¹Ô¤ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ï·ÊÞ¤Î²¹ÀôÎ¹´Û¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Îò»Ë¤Î¤¢¤ëÎ¹´Û¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸úÇ½¤Î½ñ¤«¤ì¤¿²¹Àô¤È¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤½¤¦¡×¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤¶Î¹´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¥Ô¥«¥Ô¥«¤ËËá¤«¤ì¤¿Ï²¼¤ä¾åÉÊ¤Ê½÷¾¤µ¤ó¡¢²¹Àô¤âºÇ¹â¤Ç¡¢Í¼¿©¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î¹´Û¤Ç¡ÖÆüËÜ¼ò¡×¤È¤¤¤¨¤ÐÇ®ßó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¾ï¼±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÎ¹¹Ô¤Î¤Ï¤º¤¬¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Çµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÎä¼ò¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç®ßó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¤³¤Á¤é¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷À²ñ¼Ò°÷¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯9·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§¤Í¤³¤Î
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§Junko.A
5ºÐ¡¢3ºÐ¡¢1ºÐ¤Î3¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£ÃÏÊý°Ü½»¤ä·ëº§¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î»Å»ö¡¢¤½¤·¤Æ3¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤â¤È¤â¤È¹¥¤¤Ç¡¢3¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¸å¤Ë¡¢¥é¥¤¥¿ー¤Î»Å»ö¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¼«¿È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ä²ÈÂ²¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤«¤é¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸µ¤Ë¡¢¸È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æー¥Þ¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Ø¸þ¤±¤¿¾ðÊó¥Ö¥í¥°¤ò±¿±ÄÃæ¡£