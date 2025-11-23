俳優のジョージ・クルーニー（６４）の息子が、ハロウィンでバットマンの仮装をしたそうだ。父親がかつてそのヒーローを演じたことはつゆ知らずだという。



【写真】まさに美男美女！弁護士の妻との２ショット

１９９７年公開の映画「バットマン＆ロビン／Ｍｒ．フリーズの逆襲！」でバットマンを演じたジョージ、弁護士である妻のアマルさん（４７）との間にできた８歳になる男女の双子アレクサンダー君とエラちゃんが父親の知名度を知らないことが嬉しいと明かした。



米テレビ番組「エクストラ」でジョージはこう話す。「子供たちは理解していないよ。楽しいね。理解していないことに感謝している。息子はハロウィンにバットマンの仮装をしたんだ。『私がバットマンだったことを知ってる？』って尋ねたら、『あんまり』って」



またテレビに映る父親を見るとアレクサンダー君は笑うそうで、「息子は、テレビなどで私が出演しているものを見ると、指をさして笑うだけさ。子供たちは、最悪の批評家だね。彼らは私を面白いと思っているんだ」とジョージは続けた。



一方子育てと忙しい生活を両立するためアマルさんと一緒に最善を尽くしているとジョージはＥ！ニュースに「私が育児をし、彼女が家にいれば向こうが担当、彼女が外出する時に私に戻ると、ペースを調整しようとしているよ」「少し変化をつけようと心掛けている」とも話していた。



２０１４年に結婚したジョージとアマルさん、２０２１年に８３０万ドルで広大な不動産を購入したと報じられ、現在はハリウッドから離れ家族一同、フランスの農場に移住、子供たちはｉＰａｄ をいじるような生活とは全く異なる充実した生活を送っているとジョージは以前に語っていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）