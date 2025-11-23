Êì¤Î¼ó¹Ê¤á¤¿¶¯Åð¤Ë½ý³²Éé¤ï¤»¤¿¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¿È½÷Í¥¥Ê¥Ê¡ÄÀµÅöËÉ±Ò¤ÈÇ§Äê
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×AFTERSCHOOL¡Ê¥¢¥Õ¥¿¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ë½Ð¿È¤Î½÷Í¥¥Ê¥Ê¤¬¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¶¯Åð¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿30Âå¤ÎÃË¤òÀ©°µ¤¹¤ë²áÄø¤Ç²Ã¤¨¤¿½ý³²¤¬ÀµÅöËÉ±Ò¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¶åÎ¤¡Ê¥¯¥ê¡Ë·Ù»¡½ð¤Ï22Æü¡¢ÆÃ¼ì¶¯Åð¾ã³²ÍÆµ¿¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿30Âå¤ÎÃË¤ò24Æü¤ËÁ÷¸¡¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï¶§´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ê¥Ê¤Î¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¤³¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¥Ê¥Ê¤ÈÈà½÷¤ÎÊì¿Æ¤¬¤â¤ß¤¢¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²áÄø¤ÇÃË¤Ï¶§´ï¤Ë¤è¤ê¤¢¤´¤ËÎö½ý¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÄ´ºº¤µ¤ì¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÈï³²¼Ô¤ÈÈïµ¿¼Ô¤ÎÄÄ½Ò¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤³¤Î¹Ô°Ù¤¬·ºË¡Âè21¾òÂè1¹à¤ÎÀµÅöËÉ±Ò¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ò¹à¤Ï¡Ö¸½ºß¤ÎÉÔÅö¤Ê¿¯³²¡×¤«¤é¼«Ê¬¤Þ¤¿¤ÏÂ¾¿Í¤ÎË¡±×¤òËÉ±Ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹Ô°Ù¤¬¡ÖÁêÅö¤ÊÍýÍ³¡×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ËÀ®Î©¤¹¤ë¤Èµ¬Äê¤¹¤ë¡£
·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤Ë¼Â¼ÁÅª¤Ê¿¯³²¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤òËÉ¸æ¤¹¤ë²áÄø¤ÇÈïµ¿¼Ô¤Ë¿¼¹ï¤Ê½ý³²¤ò²Ã¤¨¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤ÆÈï³²¼Ô¤Î¹Ô°Ù¤ÏÀµÅöËÉ±Ò¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·Î©·ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¹ç¤ï¤»¤ÆÃË¤Ï¹´Â«¸å¤Î18Æü¡¢¡ÖÂáÊá²áÄø¤Ç·Ù»¡¤¬¥ß¥é¥ó¥À·Ù¹ð¤ò¹ðÃÎ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¹´Â«Å¬Ë¡²ÄÈÝ¿³Íý¤òÀÁµá¤·¤¿¤¬ºÛÈ½½ê¤Ï¤³¤ì¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï15Æü¸áÁ°6»þ¤´¤í¡¢µþµ¦Æ»¡Ê¥¥ç¥ó¥®¥É¡Ë¶åÎ¤»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Ê¥Ê¤Î¼«Âð¤Ë¶§´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¿¯Æþ¤·¡¢¥Ê¥Ê¤ÈÊì¿Æ¤ò¶¼¤·½ý³²¤ò²Ã¤¨¶âÁ¬¤òÍ×µá¤·¤¿ÍÆµ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÈ¹ÔÅöÆü¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤Ï¤·¤´¤òÅÁ¤Ã¤Æ¥Ù¥é¥ó¥À¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿ÃË¤Ï¡¢»Ü¾û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Áë¤ò³«¤±¤Æ¿¯Æþ¤·¡¢¥Ê¥Ê¤ÎÊì¿Æ¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤Ê¤É½ý³²¤òÉé¤ï¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¥Ê¥ÊÊìÌ¼¤Ï¤â¤ß¹ç¤¤¤ÎËö¤ËÃË¤òÀ©°µ¤··Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¡£
¥Ê¥Ê¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¥Ê¥Ê¤ÎÊì¿Æ¤¬À©°µ²áÄø¤Ç°Õ¼±¤ò¼º¤¦¤Û¤ÉÉé½ý¤¬¤Ò¤É¤¯¥Ê¥Ê¤âÉé½ý¤·¤Æ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÆÃ¼ì¶¯ÅðÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÃË¤ò¸½¾ì¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£ÃË¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡Ö·ÝÇ½¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë²È¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤Ê¤¯À¸³èÈñ¤¬ÉÔÂ¤·¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Ç¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£