1½µ´Ö¤Ç¥É¥¤¥Ä¿Í5¿Í»àË´¡Ä¥È¥ë¥³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼
¥È¥ë¥³¤Î¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤ÇÆ±¤¸¥Û¥Æ¥ë¤ËÅê½É¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¿Í5¿Í¤¬1½µ´Ö¤Î´Ö¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç»àË´¤¹¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ÎµÒ¼¼¤Ë»¶ÉÛ¤·¤¿»¦ÃîºÞ¤¬¸¶°ø¤Î²ÄÇ½À¤òÇ°Æ¬¤ËÁÜººÃæ¤À¡£
¥É¥¤¥Ä»æ¥·¥å¥Ô¡¼¥²¥ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ÐÄ¥¤Ç¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤òË¬¤ì¤¿¥É¥¤¥Ä¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ¤¬19Æü¤Ë¸ÆµÛº¤Æñ¤ÈÎä¤ä´À¤Î¾É¾õ¤ò¸«¤»ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬»àË´¤·¤¿¡£
13Æü¤«¤é17Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥É¥¤¥Ä¿Í°ì²È4¿Í¤¬´Ñ¸÷¤ÇË¬Ìä¤·¤¿¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç»àË´¤·¤¿»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£5¿Í¤ÏÁ´°÷´Ñ¸÷Ì¾½ê¤¬½¸¤Þ¤ë¥Õ¥¡¥Æ¥£ÃÏ¶è¤ÎÆ±¤¸¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÅö½é¡¢¿©ÃæÆÇ¤òµ¿¤¤²ÈÂ²¤Ë¿©ÉÊ¤òÇä¤Ã¤¿¾¦¿Í¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤·¤¿¡£¤À¤¬²ÈÂ²¤ÈÆ±¤¸¥Û¥Æ¥ë¤ËÅê½É¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤ä¥â¥í¥Ã¥³¤Ê¤É¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Æ±ÍÍ¤Î¾É¾õ¤ÇÆþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎËÉ±Ö²áÄø¤Î²á¼º¤ËÁÜººÊý¸þ¤òÊÑ¤¨¤¿¡£
»àË´¤·¤¿²ÈÂ²¤ò²òË¶¸¡ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢¿©ÃæÆÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²½³ØÊª¼ÁÃæÆÇ¤Î²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤¬¥È¥³¥¸¥é¥ß¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»¶ÉÛ¤·¤¿»¦ÃîºÞ¤ÎÆÇÀÊª¼Á¤¬Íá¼¼¤Î´¹µ¤¸ý¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÈÂ²¤ÎµÒ¼¼¤ËÎ®Æþ¤·¤¿²ÄÇ½À¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Åö¶É¤Ï¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÊÄº¿¤·¤¿¸å¡¢»¦ÃîºÞ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯11·î¤Ë¤â¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î¸ò´¹Î±³ØÀ¸¤¬¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Î½É¼Ë¤Ç»¦ÃîºÞÀ®Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë»àË´¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä»æ¤Ï¤³¤Î»ö·ï¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤Þ¤À¤À¤ì¤â½èÈ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·Èï³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤¬ËÉ½ü¶È¼Ô¤ò¹ðÁÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£