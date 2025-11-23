ÆüËÜ²»³Ú»Ë¾å¡ÈºÇÂç¡Éµé¤Î³¤³°¥Õ¥§¥¹¡ØZipangu¡ÙLA¤ÇÍèÇ¯5·î³«ºÅ·èÄê¡¡Âè1ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯É½¡Ú°ìÍ÷¡Û
¡¡»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆüËÜ²»³Ú³¤³°¥Õ¥§¥¹¡ØZipangu¡Ù¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÍèÇ¯5·î16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ado¡¢shallm¡¢Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¤Ê¤É¤ò¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥¤¥ó¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØCLOUD NINE presents ¡ÈZipangu¡É JAPANESE MUSIC EVENT 2026¡Ù¥í¥´
¡¡Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ï¡ØCLOUD NINE presents ¡ÈZipangu¡É JAPANESE MUSIC EVENT 2026¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¡ÖBrookside at The Rose Bowl¡×¤Ç³«ºÅ¡£¹ñÆâ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤ß¤¬½Ð±é¤¹¤ë³¤³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤Æ²áµîºÇÂç¥¥ã¥Ñ¡¢Ìó3Ëü5000¿Í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¤«¤Ä¤Æ¥Þ¥ë¥³¡¦¥Ý¡¼¥í¤Î¡ØÅìÊý¸«Ê¹Ï¿¡Ù¤Ç¡È²«¶â¤Î¹ñ¡É¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡ØÆüËÜ¡Ù¤ò·ÁÍÆ¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ØZipangu¡Ê¥¸¥Ñ¥ó¥°¡Ë¡Ù¤ò´§¤·¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¼«ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤µ¡²ñ¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡×¡¢¡Ö¹ë²Ú¹ñÆâ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¤½¤·¤Æ¹ñ¼«ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ø¼¨¤¹¡¢ÌëÌÀ¤±¤Î°ìÊâ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½¹ð¤¹¤ë¡£
¡¡Âè°ìÃÆ¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢Ado¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢HANA¡¢MAN WITH A MISSION¡¢ÀéÍÕÍº´î¡¢10-FEET¡Ê°Ê¾å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç¡Ë¤Î½Ð±é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¡ØCLOUD NINE presents ¡ÈZipangu¡É JAPANESE MUSIC EVENT 2026¡Ù
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯5·î16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë
²ñ¾ì¡§Brookside at The Rose Bowl¡Ê1133 Rosemont Ave, Pasadena, CA 91103¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡
½Ð±é¼Ô¡§
Ado
¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê
HANA
MAN WITH A MISSON
ÀéÍÕÍº´î
10-FEET¡¡
¢¨¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡§2025Ç¯11·î25Æü10»þ¡Á¡ÊPST¡Ë¢¨ÆüËÜ»þ´Ö2025Ç¯11·î26Æü3»þ¡Á
