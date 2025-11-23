¡ÈÉâµ¤¸½¾ì¡É¤ò»£±Æ¤µ¤ì¼Õºá¤·¤¿ÃæÈøÌÀ·Ä¡¢ºÊ¡¦ÃçÎ¤°Í¼Ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¥Ñ¥Ñ¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÈøÌÀ·Ä¡Ê37¡Ë¤¬¡¢ºÊ¡¦ÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ê36¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÈÉâµ¤¸½¾ì¡É¤ò»£±Æ¤µ¤ì¼Õºá¤¹¤ëÃæÈøÌÀ·Ä
¡¡2013Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿ÃæÈø¤ÈÃç¡£Instagram¤Ç¤Ï12ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤È¤ÎÍÍ»Ò¤äÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãç¤Ï°ÊÁ°¡¢¡ÖÉâµ¤¸½¾ì¡×¤È°ì¸À¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢»ô¤¤Ç¤ÈÆ±¤¸¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ëÃæÈø¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÃæÈø¤Ï¡ÖÉÔÆÁ¤ÎÃ×¤¹¤È¤³¤í¡×¤È¼Õºá¤·¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÊ¡¦ÃçÎ¤°Í¼Ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡ÃæÈø¤Ï11·î21Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÃç¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è!!¤Á¤ã¤ó¤È¡£¤Ê¤ó¤«DM¤¤Æ¤¿¤«¤é¡ÄÃÂÀ¸Æü¤ä¤é¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©Åª¤Ê¤ä¤Ä¤¬¡Ä¾Ð ¤ª½Ë¤¤¤â¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥¬¤â¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤¶¥¬¥¯¥¬¥¯¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£·ò¹¯¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¿Í¤Ç¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª¤È¿´¤«¤é´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢10·î18Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Ãç¤ò¡¢¤ª¤½¤í¤¤¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Ãç¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥°¥Ã¥Á¤Ë¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤ÆÅÁ¤¨Ëº¤ì¤¿¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÈø¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´Æ£ÛÙÎ¤¤äÆîÌÀÆà¤é¡¢Â¿¤¯¤Î·ÝÇ½¿Í¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¥±¡¼¥¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÃçÎÉ¤·²ÈÂ²ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¥Ñ¥Ñ¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë