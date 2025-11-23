ÁðÀîÂóÌï¡õÈõ¸ý¹¬Ê¿¡¢W¼ç±é¤Ç°ì½ï¤ËÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¡¡ÃæÀîÎ¶ÂÀÏº´ÆÆÄ¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!¡×
ÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤³¤í¡Ù(12·î8Æü20:00¡Á)¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÂè35²ó±Ç²èº×TAMA CINEMA FORUM¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢W¼ç±é¤ÎÁðÀîÂóÌï¤ÈÈõ¸ý¹¬Ê¿¡¢ÃæÀîÎ¶ÂÀÏº´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
(º¸¤«¤é)Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢ÁðÀîÂóÌï
²ÆÌÜÞûÀÐ¤ÎÌ¾ºî¡Ø¤³¡µ¤í¡Ù¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¡È»ä¡É(ÁðÀî)¡¢¡ÈÈà¡É(Èõ¸ý)¡¢¡ÈÈà½÷¡É(²Æ»Ò)¤È¤¤¤¦3¿Í¤ÎÃË½÷¤Î¤³¤³¤í¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯¤µ¤Þ¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤¤¿Æ±¥É¥é¥Þ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï»£±ÆÈëÏÃ¤Ê¤É¤ò¥È¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤¢¤¹24Æü¤Ë31ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÁðÀî¡¢30Æü¤Ë25ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÈõ¸ý¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¡£
ÌÀ¤ë¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥½¥ó¥°¤¬BGM¤ËÎ®¤ì¤ëÃæ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿2¿Í¡£²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤«¤éÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¼!¡×¤È½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÀî´ÆÆÄ¤¬¡Ö2¿Í¤È¤â¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎµÞÅ¸³«¤Ë¡¢ÁðÀî¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤À¡È¤³¤³¤í¡É¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö31ºÐ¤âÁÇÅ¨¤Ê±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£
Èõ¸ý¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«ÂóÌï¤¯¤ó¤ÈÃÂÀ¸Æü¤¬¶á¤¤¤È¤Ï¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤¤¤ë¾ì¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
(º¸¤«¤é)Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢ÁðÀîÂóÌï
²ÆÌÜÞûÀÐ¤ÎÌ¾ºî¡Ø¤³¡µ¤í¡Ù¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¡È»ä¡É(ÁðÀî)¡¢¡ÈÈà¡É(Èõ¸ý)¡¢¡ÈÈà½÷¡É(²Æ»Ò)¤È¤¤¤¦3¿Í¤ÎÃË½÷¤Î¤³¤³¤í¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯¤µ¤Þ¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤¤¿Æ±¥É¥é¥Þ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï»£±ÆÈëÏÃ¤Ê¤É¤ò¥È¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤¢¤¹24Æü¤Ë31ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÁðÀî¡¢30Æü¤Ë25ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÈõ¸ý¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¡£
¤³¤ÎµÞÅ¸³«¤Ë¡¢ÁðÀî¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤À¡È¤³¤³¤í¡É¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö31ºÐ¤âÁÇÅ¨¤Ê±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£
Èõ¸ý¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«ÂóÌï¤¯¤ó¤ÈÃÂÀ¸Æü¤¬¶á¤¤¤È¤Ï¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤¤¤ë¾ì¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£