¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FRUITS ZIPPER¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢11·î22Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤òÅê¹Æ¤·¡¢µïÌ²¤ê»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾×·â¤ÎµïÌ²¤ê»Ñ
¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤µïÌ²¤ê»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡¡¤É¤æ¤³¤È¤«¤ï¤¤¤¤¤è¡×¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÌ²¤êÉ±¤¹¤®¤ë¾Ð¾Ð¡×¡Ö¤Þ¤À¼óºÂ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤ó¤³¤ìw¡×¡Ö¼óÄË¤¯¤Ê¤¤¤Î¡ª¡©¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÁ°È±¤·¤Æ¤ë¤ó¾Ð¡×¡ÖÂÎÀªÂç¾æÉ×¡©¡©¾Ð¡×¡Ö¿²¤Æ¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¥â¥ê¥¿¥¢¥ä¥ê)
¡Ö¤Þ¤À¼óºÂ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤ó¤³¤ìw¡×¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Í¤à¤¿¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê2Ëç¤ÎµïÌ²¤ê»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯Ãæ¤È»×¤ï¤ì¤ëµïÌ²¤ê»Ñ¤Ç¡¢¼ó¤¬Âç¤¤¯¤Î¤±¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2ËçÌÜ¤â³Ú²°¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¾²¤Ë¿²Å¾¤ó¤Ç¤¹¤ä¤¹¤ä¤ÈÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¡Ö¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤¬¤«¤ì¤ó¤Î¤³¤¦¤¤¤¦¼Ì¿¿¤¤¤Ã¤Ã¤Ñ¤¤»ý¤Ã¤Æ¤ë¡¡¾Ð¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¥á¥¤¥¯Ãæ¤Ë¤è¤¯µïÌ²¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤â·èÄê¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤ÎÈá´ê¤Î½é½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿FRUITS ZIPPER¡£¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¡Ø¤«¤¬¤ß¡Ù¤¬Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÂçÌö¿Ê¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Î³èÌö¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª
