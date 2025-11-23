¡ÖÆÉ¥â¥®¥ã¥ë¢ª¥À¥ó¥×±¿Å¾¼ê¡×ÏÃÂê¤Î¡È¥À¥ó¥×½÷»Ò¡É¡¢»Å»ö¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ÈÌ´¤ò¸ì¤ë
¥À¥ó¥×±¿Å¾Îò15Ç¯¡¢¡È¥À¥ó¥×½÷»Ò¡É¤È¤·¤ÆSNS¤ÇÏÃÂê¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸Åß·Ì¤Íè¡Ê37ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥®¥ã¥ë»þÂå¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤Ë¡¢»þ¤ò·Ð¤Æ¡È¥À¥ó¥×½÷»Ò¡É¤È¤·¤ÆÉñ¤¤Ìá¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È¤ÏÊ¿À®¥®¥ã¥ëÊ¸²½¤É¿¿¤óÃæ¤ÎÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¡ÖHappie nuts¡×¡ÖS Cawaii!¡×¤Ê¤É¤Î»ïÌÌ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¿Íµ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¸Åß·¡£¤·¤«¤·¡¢¥â¥Ç¥ë»þÂå¤Ï¡Ö¡Ê»£±Æ¤Ë¡Ë¸Æ¤Ð¤ì²á¤®¤ÆÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö»£±Æ¤ÎÄ«¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÌÌÅÝ¤À¤Ê¤Ã¤Æ²¿²ó¤«¥Ð¥Ã¥¯¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢Éã¤Î²ñ¼Ò¤Î¼êÅÁ¤¤¤È¤·¤Æ¡È¥À¥ó¥×¤ÎÀ¤³¦¡É¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤½¤¦¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤¿¥À¥ó¥×¥«¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤À¤¬¡¢¼«Á³¤È¡ÖÅ·¿¦¤À¡×¤È´¶¤¸¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
º£¤ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥À¥ó¥×¥«¡¼±¿Å¾¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Åß·¤Ï¡¢¥À¥ó¥×¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¤ä»Å»ö¤ÎÆü¾ï¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¡£ºÆÀ¸¿ô¤Ï500Ëü²óÄ¶¡¢Áí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï49Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤«¤ï¤ì¤Æ¡¢ºî¶ÈÉþ¤äºî¶ÈÍÑÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤âÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¡£
¥®¥ã¥ë»þÂå¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤Ë¡¢»þ¤ò·Ð¤Æ¡È¥À¥ó¥×½÷»Ò¡É¤È¤·¤ÆÉñ¤¤Ìá¤Ã¤¿¸Åß·¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð»ä¤¬Éã¤ÎÀ×¤ò·Ñ¤²¤¿¤é¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¤«¤é¤ÏÂ³¤±¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¡Ø¤¼¤Ã¤Æ¤§¤ä¤á¤Æ¤ä¤ó¤Í¤§¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È»Å»ö¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ÈÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
