¡ÊCNN¡ËÆÈ¥·¡¼¥á¥ó¥¹¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬Àè¤´¤í¸ø³«¤·¤¿¹âÂ®Å´Æ»¼ÖÎ¾¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¤Ï¶á¤¯Î¹¹Ô¼Ô¤ä½ÅÍ×²ßÊª¤ÎÍ¢Á÷¤¬¹âÂ®²½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
ºÇ¹â»þÂ®250¥¥í¤ÇÁö¹Ô²ÄÇ½¤Ê¥·¡¼¥á¥ó¥¹¤Î¹âÂ®Îó¼Ö¡Ö¥ô¥§¥é¥í¡×¤Î¿··¿¼ÖÎ¾¤¬º£·î¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥¤¥í¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸òÄÌÊªÎ®Å¸¼¨²ñ¡Ö¥È¥é¥ó¥¹MEA 2025¡×¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ºÂÀÊ¿ô489¤Î¹âÂ®Îó¼Ö41ÊÔÀ®¤¬¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤¬·×²è¤¹¤ëÁ´Ä¹2000¥¥í¤Î¹âÂ®Å´Æ»ÌÖ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¡£¥·¡¼¥á¥ó¥¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÅ´Æ»ÌÖ¤Ï¹ñÆâ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ò3Ï©Àþ¤Ç·ë¤Ó¡¢¿Í¸ý¤ÎÌó90¡ó¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤òºÇÂç50¡óÃ»½Ì¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î·×²è¤Ï2018Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Æ±¹ñ¤Î¥¢¥é¥Ö¡¦¥³¥ó¥È¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤È¥ª¥é¥¹¥³¥à¡¦¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÖÎ¾·²¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ÇÀß·×¡¦À½Â¤¤µ¤ì¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Î¸·¤·¤¤º½Çùµ¤¸õ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¡¢º½¤Ü¤³¤ê¤ä¹â²¹¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹âÅÙ¤Ê¤í²á¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÎäµÑµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿9Æü¤Ë¤Ï¡¢¥·¡¼¥á¥ó¥¹¤Î¶á¹ÙÎó¼Ö¡Ö¥Ç¥¸¥í¡¦¥Ï¥¤¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¡×¤¬¡¢ºÇ¹â»þÂ®160¥¥í¤Ç¥«¥¤¥íÀ¾¹Ù¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥¤¥Ý¡¼¥È¡ÊÆâÎ¦¤ÎÀÑ¤ßÂØ¤¨¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡ËÉÕ¶á¤Ç½éÁö¹Ô¤ò´°Î»¤·¤¿¡£
26Ëü¸Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ò¼ýÍÆ²ÄÇ½¤Ê¤³¤Î¥É¥é¥¤¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢5ËÜ¤ÎÅ´Æ»ÀþÏ©¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅ´Æ»¤Î¥¹¥¨¥º±¿²Ï¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¹È³¤¤ÈÃÏÃæ³¤¤ò·ë¤Ö·úÀßÃæ¤ÎÁ´Ä¹660¥¥í¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥¤¥óÌÖ¤Î½ÅÍ×µòÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï¥¹¥¨¥ºÆîÉô¤Î¥¢¥¤¥ó¥½¥Õ¥Ê¤«¤é¥«¥¤¥í¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ê¥¢¡¢¥Þ¥ë¥µ¥Þ¥È¥ë¡¼¥Õ¤Ø¤È¥¨¥¸¥×¥ÈËÌ´ß±è¤¤¤Ë¿¤Ó¤ë¡£¥·¡¼¥á¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¿·¹âÂ®Å´Æ»ÌÖ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Î²ßÊªÍ¢Á÷Ç½ÎÏ¤Ï46¡ó¸þ¾å¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥¨¥ë¥ï¥¸¡¼¥ë±¿Í¢Áê¤Ï¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥í¤Î½éÁö¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¨¥¸¥×¥È¤Î¸òÄÌ¶áÂå²½ÀïÎ¬¤Ë¤ª¤±¤ë²è´üÅª¤Ê½Ö´Ö¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¥¨¥ë¥ï¥¸¡¼¥ë»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¹âÂ®Å´Æ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¾èµÒÂÎ¸³¤òºþ¿·¤·¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¡¢ÅÔ»Ô´Ö¤ÎÀÜÂ³À¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤¤Åº¤¨¤¿¡£
¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÎ¦¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÂ®Å´Æ»ÌÖ¤Ï¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤¬ºÇ½é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£18Ç¯¤Ë¤Ï¥â¥í¥Ã¥³¤Ç¡¢ºÇ¹â»þÂ®320¥¥í¤Ç¥¿¥ó¥¸¡¼¥ë¤È¥«¥µ¥Ö¥é¥ó¥«¤ò·ë¤Ö¥¢¥Õ¥ê¥«½é¤Î¹âÂ®Å´Æ»Ï©Àþ¤¬³«¶È¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Î¹âÂ®Å´Æ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥é¥´¥¹¤È¥Ý¡¼¥È¥Ï¡¼¥³¡¼¥È¤ò·ë¤ÖÁ´Ä¹4000¥¥í¤ËµÚ¤Ö600²¯¥É¥ë¡ÊÌó9Ãû4000²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Î¹âÂ®Å´Æ»ÌÖ³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢·úÀß¤ò¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¥Ç¥µ¥Ç¥ë¡¦¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤¬¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤òÃæ¹ñÎþºÌÀÐÌýÅê»ñ¹µ¸Ô½¸ÃÄÍ¸Â¸ø»Ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼çÆ³¡£¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢À¯ÉÜ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î¾¼Ò¤Ï8·î¤Ë»ñ¶âÄó¶¡¤Î¾Úµò¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£¥Ç¥µ¥Ç¥ë¤Î¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥¦¥³ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î1700¥¥í¶è´Ö¤ÏºÇÃ»3Ç¯¤Ç´°À®¤·ÆÀ¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¢¥Õ¥ê¥«Ï¢¹ç¡ÊAU¡Ë¤âÄ¹´üÅª¤Ê¹âÂ®Å´Æ»¹½ÁÛ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
AU¤Î¡Ö¥¢¥¸¥§¥ó¥À2063¡×¤Î´ú´Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«Åý¹ç¹âÂ®Å´Æ»ÌÖ¡×¤Ï¡¢23Ç¯¤ËÂè1¥Õ¥§¡¼¥º¤ò´°Î»¡£¼çÍ×ÅÔ»Ô¤òÅ´Ï©¤ÇºÇÅ¬¤Ë·ë¤ÖÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥×¥é¥óºöÄê¤ÈÄ´ºº¡¢17¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È»ö¶È¤ÎÁªÄê¤Ê¤É¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£
¹âÂ®Å´Æ»¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐÍ¢Á÷¥³¥¹¥È¤Ï40¡óºï¸º¤µ¤ì¡¢º£¸å¿ô½½Ç¯´Ö¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«°èÆâ¤ÎËÇ°×¤¬Ìó15¡ó¤«¤é50¡ó°Ê¾å¤Ë³ÈÂç¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈAU¤Ï¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£