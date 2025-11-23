Ìô¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤¬¡ÖÉÂ±¡¡×¤«¤é¡ÖÌô¶É¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢ÌôÂå¤¬¡È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡É¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤«ÈñÍÑ¤¬¡È¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡ÖÌôÂå¡¦Ä´ºÞÈñÍÑ¡×¤Î¤·¤¯¤ß¤ò²òÀâ
±¡Æâ½èÊý¤È±¡³°½èÊý¤Ç¤É¤¦°ã¤¦¡© ÌôÂå¤ÈÄ´ºÞÈñÍÑ¤Î¤·¤¯¤ß
±¡Æâ½èÊý¤Ï¡¢Ìô¤Î¸¶²Á¤È½èÊýÎÁ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈñÍÑ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·±¡³°½èÊý¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Ç½èÊý¤»¤óÎÁ¤òÊ§¤¤¡¢Ìô¶É¤ÇÌôºÞÄ´À°ÎÁ¡¦Ä´ºÞ´ÉÍýÎÁ¡¦´ÉÍý»ØÆ³ÎÁ¤Ê¤É¤òÊÌÅÓ»ÙÊ§¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸Ìô¤Ç¤âÌô¶É¤ÎÈñÍÑ¤¬²Ã¤ï¤ë¤¿¤á¡¢´µ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ÏÁý¤¨¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£½èÊýÎÁ¡Ê½èÊý¤»¤óÎÁ¡Ë¤À¤±¤Ç¤â±¡Æâ½èÊý¤¬Ìó420±ß¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢±¡³°½èÊý¤ÏÌó680±ß¤È260±ß¹â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÈñÍÑÌÌ¤Ç¤Ï±¡Æâ½èÊý¤¬¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£
Ä´ºÞÎÁ¤ÏÇÑ»ß¤Ë¡£ÌôºÞÄ´À½ÎÁ¡¦Ä´ºÞ´ÉÍýÎÁ¡¦ÉþÌô´ÉÍý»ØÆ³ÎÁ¤È¤Ï¡©
2022Ç¯¤Î¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¡ÖÄ´ºÞÎÁ¡×¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢¡ÖÌôºÞÄ´À½ÎÁ¡×¡ÖÄ´ºÞ´ÉÍýÎÁ¡×¡ÖÉþÌô´ÉÍý»ØÆ³ÎÁ¡×¤Î3¤Ä¤ËºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÌôºÞ»Õ¤Î¶ÈÌ³¤ò¡ÖÌô¤ÎÄ´À½¡¦´Æºº¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐÊª¶ÈÌ³¤È¡¢¡Ö´µ¼Ô¤Ø¤ÎÉþÌô»ØÆ³¤äÉûºîÍÑ³ÎÇ§¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐ¿Í¶ÈÌ³¤ËÊ¬¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤òÅ¬ÀÚ¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊÑ¹¹¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÌôºÞÄ´À½ÎÁ¤ÏÌô¶É¤ÇÌô¤òÀµ¤·¤¯Ä´À½¤·¡¢´Æºº¤¹¤ë¶ÈÌ³¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Ä´ºÞ´ÉÍýÎÁ¤Ï¡¢´µ¼Ô¤ÎÉþÌô¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¡¦´ÉÍý¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÉþÌô´ÉÍý»ØÆ³ÎÁ¤Ï¡¢Ìô¤Î°û¤ßÊý¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤êÉûºîÍÑ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤è¤êÄ¾ÀÜÅª¤Ê´µ¼ÔÂÐ±þ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÈñÍÑ¤Î°ã¤¤¡ÊÉ÷¼ÙÌô3¼ïÎà¡¦1½µ´ÖÊ¬¤ÎÎã¡Ë
±¡Æâ½èÊý¡§ÌôºÞÎÁ¡Ü½èÊýÎÁÌó420±ß¡ÜÌôºÞÄ´À½ÎÁÌó110±ß
¢ª10³äÉéÃ´¤ÏÌôºÞÎÁ¡ÜÌó530±ß¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¡Ê3³ä¡Ë¤ÏÌôºÞÎÁ¡ÜÌó160±ß
±¡³°½èÊý¡§ÌôºÞÎÁ¡Ü½èÊý¤»¤óÎÁÌó680±ß¡ÜÌôºÞÄ´À½ÎÁÌó280±ß¡ÜÄ´ºÞ´ðËÜÎÁÌó420±ß¡ÜÉþÌô´ÉÍý»ØÆ³ÎÁÌó300±ß
¢ª10³äÉéÃ´¤ÏÌôºÞÎÁ¡ÜÌó1680±ß¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¡Ê3³ä¡Ë¤ÏÌôºÞÎÁ¡ÜÌó500±ß
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢±¡³°½èÊý¤Ï±¡Æâ½èÊý¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼«¸ÊÉéÃ´¤¬Ëè²óÌó340±ß¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢±¡³°½èÊý¤ÇÌôºÞ»Õ¤Ë¤è¤ëÉþÌô»ØÆ³¤äÉûºîÍÑ¥Á¥§¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐ¿Í¶ÈÌ³¤¬¤·¤Ã¤«¤êÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´À¤ä¥µ¥Ýー¥È¤Î¼ê¸ü¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤«¡¢ÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ë¤«¤Ï¡¢´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÁªÂò¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°û¤ß¹ç¤ï¤»»ØÆ³¤Ï±¡³°½èÊý¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
±¡Æâ½èÊý¤Î¾ì¹ç¡¢Ìô¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°å»Õ¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°û¤ß¹ç¤ï¤»Åù¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥Èー¥¿¥ë¤Ê»ØÆ³¤ÏÆñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢´µ¼Ô¤¬¼«È¯Åª¤ËÉþÌô´ÉÍý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢±¡³°½èÊý¤Ç¤Ï¡¢ÌôºÞ»Õ¤Ë¤è¤ëÌô¤ÎÀâÌÀ¤äÆâÉþ»ØÆ³¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î½èÊý¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë°û¤ß¹ç¤ï¤»¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÆâ²Ê¤ÈÀ°·Á³°²Ê¤ÇÆ±¤¸À®Ê¬¤ÎÄË¤ß»ß¤á¤¬½èÊý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÉáÃÊ¤«¤é»ÔÈÎÌô¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È´µ¼Ô¤¬¿½¹ð¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌôºÞ»Õ¤¬¾ÜºÙ¤ÊÊ¹¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢°û¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢±¡³°½èÊý¤Ë¤ÏÌô¶É¤Ø¹Ô¤¯¼ê´Ö¤ä¡¢Ä´ºÞÈñÍÑ¤Ê¤É¤Î²Ã»»¤Ë¤è¤ë¼«¸ÊÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È¤¤ËÌôºÞ»Õ¤«¤é°å»Õ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤¬ÈÑ¤ï¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ÌôºÞ»Õ¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´³ÎÇ§¤äÆâÉþ¥µ¥Ýー¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤²ÁÃÍ¡×¤¬¡¢°Â¿´¤·¤Æ¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤¨¤ÇÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
±¡³°½èÊý¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¡ÖÌôÂå¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìô¶É¤Ç¤ÎÄ´ºÞÄ´À°ÎÁ¤ä´ÉÍýÈñÍÑ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ìô¶É¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´À¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä²ÈÂ²Ã±°Ì¤Ç¤ÎÌôÎò´ÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌµÂÌ¤Ê½ÐÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¤Î³èÍÑ¤äÄ´ºÞ²ó¿ô¤ò¸º¤é¤¹¹©É×¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅÈñ¤ò¾å¼ê¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¼Ô : Î¤¸«¤ë¤¤
FP2µé¡¢Æü¾¦Êíµ2µé¡¢·úÀß¶È·ÐÍý»Î1µé¡¢±ÒÀ¸´ÉÍý¼Ô