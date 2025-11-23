ASTRO¡¦¥Á¥ã¥¦¥Ì¡¢·³³ÚÂâ¤Î²Î¼êÊ¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡ª¹õ¥¹¡¼¥Ä¡õ·³Éþ»Ñ¤Î¡È·çÅÀ¤Ê¤·¡ÉÈþËÆ¤Ë»ëÀþÅ£ÉÕ¤±
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ASTRO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤¬Ê¼ÌòÃæ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡È´éÅ·ºÍ¡É¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥ã¥¦¥Ì¡¢·³Éþ»Ñ¤ÇBTS¡¦JUNG KOOK¤Ë·ÉÎé
ºÇ¶á¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Çµî¤ë11·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñ·³¸ò¶Á³ÚÃÄ½ä²ó±éÁÕ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Î¶á¶·¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸ø±é¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¸ò¶Á³ÚÃÄ½êÂ°¤Î±éÁÕ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤È°ì½ï¤Ë»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òSNS¤Ë¶¦Í¤·¡¢Ê¼ÌòÃæ¤Î¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Î¶á¶·¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø¿´¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤¬¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¦»Ñ¡¢·³Éþ¤òÃå¤Æ±éÁÕ¼Ô¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤ë»Ñ¤Ê¤É¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¡£
Ê¼ÌòÃæ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Èà¤ÏÇØ¤¬¹â¤¯¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿»Ñ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸«¤»¡¢´¶Ã²¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
7·î28Æü¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÏÎ¦·³·³³ÚÂâ¤ËÆþÂâ¤·¡¢¸½ºß¹ñËÉÉô¶ÐÌ³»Ù±çÃÄ½êÂ°¤Î°ìÅùÊ¼¤È¤·¤ÆÉþÌ³Ãæ¤À¡£
¹ñËÉÉô·³³ÚÂçÂâ¤Ï¡¢½ËÆü¤Î·Ä½Ë¼°¡¢¸²Ãé±¡¡Ê¹ñÎ©ÊèÃÏ¡Ë¤ÎÄÉÅé¹Ô»ö¡¢¹ñÉÐ´¿·ÞµÄÄ¹¤Ê¤É¡¢¼ç¤ËÂçÅýÎÎ¤ÈÀ¯ÉÜ¤¬¼ç´É¤¹¤ë1¹æ¹Ô»ö¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£¼ç¤ËÅÁÅý³ÚÂâ¡¢¸ò¶Á³ÚÂâ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ìÂâ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ìÂâ½êÂ°¤Î²Î¼êÊ¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ï11·î21Æü¡¢2nd¥½¥í¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØELSE¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Á¥ã¥¦¥Ì ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯3·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦µþµ¦Æ»½Ð¿È¡£2014Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤¤¤È¤·¤¤·¯¤Ø¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¸½ºß¤Î½êÂ°»öÌ³½êFantagio¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£2016Ç¯¤Ë6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ASTRO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£½é¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¼ç±éºî¤Ï¡¢2019Ç¯¡Ø¿·ÊÆ»Ë´±¥¯¡¦¥Ø¥ê¥ç¥ó¡Ù¡ÊMBC¡Ë¡£