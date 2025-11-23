ºå¿ÀOB¡¦µµ»³ÅØ»á¤¬¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤Ç¡ÈÂåÌ¾»ì¡É¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°ÈäÏª¡ÖÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×
¡¡¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤¬23Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡1¤ÄÌÜ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ´¤«¤Ê¤¨¤Þ¤¹¡×¡£¾®³ØÀ¸¤ÎÌ´¤ò¸×Àï»Î¤¬¤«¤Ê¤¨¤ë´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ÖÃæÌî¤È4¡½6¡½3¤ÎÊ»»¦¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤Ë¡¢ÂÇ¼ÔÁö¼ÔÌò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬ºå¿ÀOB¤Îµµ»³ÅØ»á¡£°ìÎÝ¤ØÅþÃ£¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎÂåÌ¾»ì¤À¤Ã¤¿¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¡¢À»ÃÏ¤Ï´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥³¡¼¥Ê¡¼¸å¤Ï¡ÖÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¤ÈÂ©¤òÀÚ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£