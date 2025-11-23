ÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¡ÖÂçÎÌ¤Î²¼ºÞ¤ò°û¤à¤Î¤¬ÉÔ°Â¡×¡ÖÄË¤½¤¦¤À¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡Ö¤â¤·¥Ý¥ê¡¼¥×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¡©¡×
¿ô¤¢¤ë¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Áá´üÈ¯¸«¤Ë·Ò¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤Æâ»ë¶À¤Ç¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¸¡¿Ç¡£ÄË¤½¤¦¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ä¡Ä¤Èµ¤¸å¤ì¤·¤¬¤Á¤ÊÆâ»ë¶À¸¡ºº¤³¤½¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡áËöÂ³¤¢¤±¤ß¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡¦¹½À®¡áµÆÃÓ°¡´õ»Ò¡Ë
* * * * * * *
Æâ»ë¶À¸¡ºº¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã
¶áÆ£ÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡ª
¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡§ËöÂ³¤¢¤±¤ß¡Ë
¡ÚÁêÃÌ£±¡ÛÂçÎÌ¤Î²¼ºÞ¤ò°û¤à¤Î¤¬ÉÔ°Â¤Ç¡Ä¡Ä
¤ª¤è¤½2L¤Î²¼ºÞ¤ò°ìÄêÎÌ¤º¤Ä¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿»þ´ÖÆâ¤Ë°û¤ß¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¡¢ÀÎ¤è¤ê¤º¤¤¤Ö¤ó°û¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÓÃæ¤«¤é¶¯¤¤ÊØ°Õ¤¬ÉÑÈË¤Ëµ¯¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄË¤ß¤¬¶¯Îõ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä²Æâ¤ò¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¸¡ºº¤Î¥«¥®¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²¼ºÞ¤ò°û¤à¾ì½ê¤ÏÉÂ±¡¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¼«Âð¡£¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Ï¼«Âð¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢Æü¾ï¤Î¶õ´Ö¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ°û¤à·¹¸þ¤Ë¡£¤É¤Á¤é¤Ç°û¤à¤«¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡Ê¶áÆ£ÀèÀ¸¡£°Ê²¼Æ±¡Ë
¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡§ËöÂ³¤¢¤±¤ß¡Ë
¡ÚÁêÃÌ£²¡ÛæêÌç¤«¤é´É¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÄË¤½¤¦¤À¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤¤
ÂçÄ²¤Î°ìÉô¤Ï¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ç¥Ö¥é¥Ö¥éÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¥«¥á¥é¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÉÔ²÷´¶¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æâ»ë¶À¤Î´É¤¬ÀÎ¤è¤êºÙ¤¯¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÄË¤ß¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
¤¿¤À¡¢Ä²¤ÎÂÀ¤µ¤ä¤Í¤¸¤ì¶ñ¹ç¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Ä¿Íº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë²áµî¤Ë³«Ê¢¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÌþÃå¤Î´Ø·¸¤ÇÄË¤ß¤¬¶¯¤¤·¹¸þ¤¬¡£
¤Þ¤É¤í¤àÄøÅÙ¤ÎËã¿ì¤äÄÃÀÅºÞ¤ò»È¤Ã¤Æ¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÉÂ±¡¤Ë´õË¾¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ëã¿ì¤ò»È¤¤¡¢´°Á´¤ËÌ²¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¸¡ºº¤ò¹Ô¤¨¤ë»ÜÀß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ý¥ê¡¼¥×ÀÚ½ü¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¸¡ºº»þ´Ö¤Ï15Ê¬¤Û¤É¡£
¸¡ººÃæ¡¢°å»Õ¤Ë¤ª¿¬¤äæêÌç¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¸¡ºº¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¸¡ººÃæ¤Ï»æÀ½¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¡¢É¬Í×Éô°Ì°Ê³°¤Ï±£¤ì¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ
¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡§ËöÂ³¤¢¤±¤ß¡Ë
¡ÚÁêÃÌ£³¡Û¥Ý¥ê¡¼¥×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÇÀÚ½ü¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë5mm°Ê¾å¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤¤¤Ó¤Ä¤Ê·Á¤Ê¤É¡¢¤¬¤ó¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤ä¡¢¾Íè¤¬¤ó²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¸¡ººÃæ¤Ë¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¼è¤êÀÚ¤ë¡£¤³¤ì¤¬¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅ¤òÆ±»þ¤Ë¤Ç¤¤ëÆâ»ë¶À¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÉÂÍý¸¡ºº¤Ë½Ð¤·¤ÆÎÉÀ¡Ê¥Ý¥ê¡¼¥×¡Ë¤«°À¡Ê¤¬¤ó¡Ë¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ý¥ê¡¼¥×¤Ë¤ÏÀÚ½ü¤¹¤ëÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¬¤ó²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¤â¤Î¤Þ¤ÇÀÚ½ü¤·¤Æ¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤ËÇ´Ëì¤Î½ý¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¡£¤½¤ì¤é¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¡¢Ç¯Ã±°Ì¤Ç·Á¾õ¤ÎÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ý¥ê¡¼¥×¤ÎÀÚ½ü¤ËÄË¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡§ËöÂ³¤¢¤±¤ß¡Ë
¡ÚÁêÃÌ£´¡Û¸¡ºº¸å¡¢¤¹¤°¤ËÄÌ¾ï¤ÎÀ¸³è¤ËÌá¤ì¤ë¤Î¡©
²¿¤â°ÛÊÑ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÌá¤ì¤ë¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¡ººÅöÆü¤ÏÄ«¿©¡¢Ãë¿©¤È¤âÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¡¢ÂçÎÌ¤Î²¼ºÞÉþÍÑ¤Ç°ß¤âÄ²¤â¶õ¤Ã¤Ý¡£¥Õ¥é¥Õ¥é¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¸¡ºº¸å¤ÏÂç»ö¤ÊÍ½Äê¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¸¡ººÃæ¤Ë¥Ý¥ê¡¼¥×¤òÀÚ½ü¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ç´Ëì¤¬¤¨¤°¤é¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¼£Ìþ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£
½ý¸ý¤«¤é¤Î½Ð·ì¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1½µ´Ö¤Ï°û¼ò¤ä±¿Æ°¤Ê¤É·ì¹Ô¤òÂ¥¤¹³èÆ°¤Ï¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥µ¥¦¥Ê¤ä²¹Àô¤âNG¤Ç¤¹¡£
¤¢¤é¤«¤¸¤á¸¡ºº¸å1½µ´Ö¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÄ´À°¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦