¥¯¥Þ¤Î·ù¤¬¤ë²»¤ò½Ð¤·¤Æ´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡Ö¥¯¥Þ¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¤òÉÙ»³¸©¤ËÀßÃÖ¡¡²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤¬³«È¯¤·¤¿ÁõÃÖ¤Î¸ú²Ì¤Ï¡Ú²¬»³¡Û
º£Ç¯¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤ä¿ÍÅªÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤Î¶µ¼ø¤¬¡¢²»¤¬½Ð¤ëÁõÃÖ¤ò»È¤Ã¤Æ³ÆÃÏ¤ÇÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï¡£
ÆÃ¼ì¤Ê²»¤Ç¥¯¥Þ¤òÄÉ¤¤Ê§¤¦¡Ö¥¯¥Þ¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È¤Ï
¡Ê¥¯¥Þ¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î²»¡Ë
¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¤È¥¹¥Ôー¥«ー¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Îµ¡³£¡£¼Â¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤¬·ù¤¬¤ëÆÃ¼ì¤Ê²»¤ò½Ð¤¹¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥¯¥Þ¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£
¡Ê²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¡¡ÄÔ°Ý¼þ¶µ¼ø¡Ë
¡Ö¤³¤³¤«¤é¥¯¥Þ¤Î·ù¤¬¤ë²»¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬µ¢¤Ã¤¿¤¢¤ÈÌë6»þ¤«¤éÄ«¤Î6»þ¤Þ¤Ç¤³¤ì¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥Þ¤¬¤³¤³¤Ë´ó¤êÉÕ¤«¤Ê¤¯¤¹¤ëÁõÃÖ¤Ç¤¹¡×
¥¯¥ÞÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿
¤³¤ÎÁõÃÖ¤Ç¥¯¥ÞÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÄ»½ÃÂÐºö¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤ÎÄÔ°Ý¼þ¶µ¼ø¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃÏ¸µ²¬»³¤Ç¤â¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¤¥Î¥·¥·¤ä¥·¥«¡£ÇÀºîÊª¤Ø¤ÎÈï³²¤Ê¤É¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¡¢ÁõÃÖ¤Î²þÎÉ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼þÊÕ¤Ç¤Î¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬¥¼¥í¤Ë
º£Ç¯6·î¡¢¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿ÉÙ»³¸©ÆîÅ×»Ô¤Î¿ÍÎ¤¤Ë¶á¤¤Íø²ìÂ¼¤Î³Ø¹»¼þÊÕ¤Ë¡Ö¥¯¥Þ¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ùÆ¸¤äÀ¸ÅÌ¤¬¤¤¤Ê¤¤¸á¸å6»þ¤«¤éÍâÄ«6»þ¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¤«¤é¥¯¥Þ¤Î¶ì¼ê¤Ê¹â¼þÇÈ²»¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¡£
ÀßÃÖ¸å¤Ï¡¢¼þÊÕ¤Ç¤Î¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¡¢¥¯¥ÞÈï³²¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ëÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÇÄ»½ÃÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿ÄÔ¶µ¼ø¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥»¥ó¥µー¤¬¥¯¥Þ¤ÎÆ°¤¤ò´¶ÃÎ¤·²»¤ò½Ð¤¹¡Ö¥¯¥Þ¤É¤ó¡×¡£¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡Ä¡£
¸ø±à¤Ë¤¤¤¿»Ò¥°¥Þ¤Ï²»¤ËÈ¿±þ¤·°ìÌÜ»¶¤ËÆ¨¤²¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¯¥Þ¤É¤ó¡×¤ò¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¥¯¥Þ¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ï²»¤Î¥Ð¥ê¥¢
º£²ó¡Ö¥¯¥Þ¤É¤ó¡×¤ò²þÎÉ¤·¡¢³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¡Ö¥¯¥Þ¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¯¥Þ¤É¤ó¤Ï¡¢Äã¼þÇÈ¤Ç¥¯¥Þ¤ò¶Ã¤«¤»¤ÆÎ©¤ÁÂà¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤â¶Ã¤«¤»¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â²»¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼þÇÈ¿ô¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤È¡£¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð²»¤Ç¥Ð¥ê¥¢¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
ÄÔ¶µ¼ø¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÆîÅ×»Ô¤Î¿¦°÷¤È°æÇÈÃÏ¶è¤ÎÎÓÆ»¤Ë¥¯¥Þ¥½¥Ë¥Ã¥¯¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°æÇÈÃÏ¶è¤Ç¤Ïº£·î¤ËÆþ¤ê¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬Áý²Ã¡£½»Âð³¹¤Ê¤É³ÆÃÏ¤Çº¯À×¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆîÅ×»Ô ¿¹ÎÓÇÀÃÏÀ°È÷²Ý¡¡Ê¿À¥ÂçÁ³¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»³Â¦¤Î¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÎ¤¤È¤Î´Ë¾×ÃÏÂÓ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤±¤ÐÎ¤¤ÎÊý¤Þ¤Ç²¼¤ê¤ÆÍè¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¯¥Þ¤¬À¸Â©¤¹¤ë»³¤È¿ÍÎ¤¤Î´Ö¤Ë¡Ö¥¯¥Þ¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢´Ë¾×ÃÏÂÓ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¿ÍÎ¤¤Ø¤Î½Ð¸½¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÄÉ¤¤Ê§¤¦ÂÐºö¡×¤«¤é¡¢¡Ö´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤ÂÐºö¡×¤Ø¤ÈÊÑ²½¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅÅºô¤È¤«ÇúÃÝ¤È¤«¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ÈÊ»ÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤è¤ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥¯¥Þ¤Ï·ë¹½¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÃÎ·Ã¤¬Æ¯¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Á´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤°¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤È¿ÍÅªÈï³²¡£¡Ö²»¤Î¥Ð¥ê¥¢¡×¤Ï¡¢¿ÍÎ¤¤ò¶¼¤«¤¹¥¯¥ÞÂÐºö¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£