¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×·Ù»¡´±¤ÎÌÜ¤òÅð¤ß¡Ä¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ÉÆþ¤êÉõÅû¤òÇË¤Ã¤¿¤« ¼«¾Î40Âå²ñ¼Ò°÷ÃË¤òÂáÊá ¡ÖÀÄ¿®¹æ¤Ê¤Î¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¼Ö¤¬¡Ä¡×110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¤Ã¤«¤±¡áÀÅ²¬¸©·Ù
11·î23ÆüÄ«¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ¤Ç»È¤Ã¤¿´É¤òÆþ¤ì¤¿ÂÞ¤òÇË¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼«¾Î40Âå¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤¬·Ù»¡¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤«¤é¤Ï´ð½àÃÍ°Ê¾å¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼«¾Î¤ÇÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¿¢¾¾Ä®¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË(47)¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï23Æü¸áÁ°8»þº¢¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èº´Æ£¤Ë¤¢¤ë¸ø±à¥È¥¤¥ì¤Ç¡¢°û¼ò¸¡ÃÎ¼ýÇ¼ÉõÅû1Ëç¤òÇË¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
23Æü¸áÁ°6»þ25Ê¬º¢¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡ÖÀÄ¿®¹æ¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤¼Ö¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¿Í¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡´±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤¬¾è¤Ã¤¿¼Ö¤¬Ää¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤«¤é¼ò¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤¿¤¿¤á¡¢·Ù»¡´±¤¬¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤¬¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸ø±à¤Î¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤«¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤¬·Ù»¡´±¤ÎÌÜ¤òÅð¤ó¤Ç¡¢¸¡ºº¤Ë»È¤Ã¤¿´ÉÆþ¤ê¤ÎÉõÅû¤òÇË¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´É¤Ï²õ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢´ð½àÃÍ°Ê¾å¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃË¤ÏÉõÅû¤òÇË¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£