¡¡¡Ö¸¸Åß¼Ë¡×¤Î¸«¾ëÅ°¼ÒÄ¹¡Ê74¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£³©Àî¾Þºî²È¤ÇÀ¯¼£²È¤Î¸Î¡¦ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯89¡Ë¤È¤Î¾×·â¤Î½éÂÐÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸«¾ë»á¤ÏÁÏ¶È32Ç¯¤Ç29ºý¤â¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÀÐ¸¶»á¤Î¤Û¤«¡¢¸ÞÌÚ´²Ç·»á¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸¹ë¤äºäËÜÎ¶°ì¤µ¤ó¤äÈøºêË¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¥¹¥¿¡¼¤È¤â»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÀÐ¸¶»á¤È¤è¤¯¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ë¤¢¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ò¾Ò²ð¡£¸«¾ë»á¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÀÐ¸¶¤µ¤ó¤Î½é´ü¤ÎÃ»ÊÔ¤¬¹¥¤¤Ç¡£¹â¹»»þÂå¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤»¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÀÐ¸¶¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤òÆÉ¤à¤ÈÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÊÔ½¸¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÀÐ¸¶¤µ¤ó¤È¤ÏÀäÂÐ»Å»ö¤·¤¿¤¤¤È¡Ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£°ì²ó¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó»öÌ³½ê¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¡ÈÀÐ¸¶¤Ï¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡É¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡£ÀÐ¸¶¤µ¤ó¤¬¤½¤Î»þ44ºÐ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤ÎÀõÃÎ·Ã¤Ç44ËÜ¤ÎÀÖ¤¤¥Ð¥é¤Î²Ö¤È¡¢¤½¤ì¤«¤é10Æü´ÖÆÃ·±¤·¤Æ¡ØÂÀÍÛ¤Îµ¨Àá¡Ù¤È¡Ø½è·º¤ÎÉô²°¡Ù¤òÁ´Éô°Å¾§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢MC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤â¡Ö¤ä¤Ð¡ªÀ¨¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö»öÌ³½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤Æ¡×¤È¸«¾ë»á¡£¡Ö¤Þ¤º¥Ð¥é¤Î²Ö¤òÅÏ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡ÈÃË¤Ë¥Ð¥é¤Î²Ö¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤·¤ã¤¢¤Í¤¨¤Ê¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥Ý¥ó¤ÈÃÖ¤«¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¤¨¤Ã¡É¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡È¤Þ¤¢¡¢¤¤¤¤¤ä¡É¤È¡£¡È¤Þ¤À²¶¤Ë¤Ï±£¤·µ»¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡É¤È¡£¤¤¤«¤ËÀÐ¸¶¤µ¤ó¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ïµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¡¢¡È¤½¤ì¤Ç¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡ØÂÀÍÛ¤Îµ¨Àá¡Ù¤È¡Ø½è·º¤ÎÉô²°¡Ù¤ò°Å¾§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¤Í¡¢¡ØÂÀÍÛ¤Îµ¨Àá¡Ù¤ÎºÇ½é¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤°¤é¤¤¤Ç¡È¤â¤¦¤¤¤¤¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£·¯¤È¤Ï»Å»ö¤¹¤ë¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¡£ÅØÎÏ¤Ï²¿¤âÈ¯´ø¤»¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤°¤é¤¤¤Ç¡¢Á´ÉôËÜÅö¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë¡×¤È´¶¿´¡£¸«¾ë»á¤â¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÁó¤¶¤á¤¿ÇÏ¤ò¸«¤è¡×¡ÖÀÄ½Õ¤ÎÌç¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¸ÞÌÚ´²Ç·»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¸ÞÌÚ¤µ¤ó¤âÀÐ¸¶¤µ¤ó¤â¡¢ËÍ¤¬¤¤¤¿³ÑÀî¤Ç¤Ï¤½¤ÎÅö»þ¡¢»Å»ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡£¤À¤«¤é¡¢ÀèÇÚ¤ä¾å»Ê¤¬»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âËÍ¤Î°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀäÂÐ¤ËÍî¤È¤»¤Ê¤¤¿Í¤òÍî¤È¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¡£¤È¤Ë¤«¤¯¸ÞÌÚ¤µ¤ó¤È¤Ï»Å»ö¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤Ë¤Ï²¿¤«ÆÃ¼ì¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¸ÞÌÚ¤µ¤ó¤¬È¯É½¤¹¤ë»¨»ï¤Ç¤â¡¢½ñÀÒ¤Ç¤âÁ´Éô¤Ë¡¢½Ð¤¿5Æü°ÊÆâ¤Ë´¶ÁÛ¤òÁ÷¤ë¤È¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢17ÄÌÌÜ¤ÇÊÖ»ö¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¡¢25ÄÌÌÜ¤Ç¡È²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÊÖ»ö¤¬Íè¤Æ¡£¤Ç¡¢²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë25ÄÌ¤Î¼ê»æ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Ã¤«¤é¥É¡¼¥ó¤ÈÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£