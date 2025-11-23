ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¡¢Îø¿Í¤ÈÌô»Ø¤Ë»ØÎØ¤ò¤Ä¤±¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¡Ö¤ß¤æ¤¿¤ó ¤Þ¤Â¤¢¤ê¤¬¤È¤¹¤®¡×
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬22Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£Îø¿Í¤¬½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Æ«·Ý¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£Ìô»Ø¤Ë»ØÎØ¤ò¤Ä¤±¤¿2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤ë¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡¢Îø¿Í¤È¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Î»Ñ¤ò¸ø³«
¡¡13ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦è½¡¹ºÚ¤µ¤ó¤È¡¢10ºÐ¤Î¼¡½÷¡¦çý³ðºÚ¤µ¤ó¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÌÚ²¼¤µ¤ó¡£2024Ç¯6·î¤Ë°úÂà¤·¤¿¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¸òºÝÁê¼ê¡È¤ß¤æ¤¿¤ó¡É¤³¤È»°¹¬½¨Ì¤µ¤ó¤ò¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢YouTube¤Ë¤Ï°ì½ï¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡¢Îø¿Í¤ÈÌô»Ø¤Ë»ØÎØ¤ò¤Ä¤±¤¿»Ñ¤ò¸ø³«
¡¡22Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Î¹¥¤¤Ê»þ´Ö¡¢ÅÚ¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¿¨¤Ã¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤éºî¤ë¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é3»þ´Ö¤º¡¼¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÈÆ¬¤ÎÃæ¤¬¤¤¤Ä¤â¤¦¤ë¤µ¤¯¤Ã¤Æ ¤¸¤Ã¤ÈºÂ¤ì¤Ê¤¤¡É¤³¤¦¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤ÀèÀ¸ ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¥¹¥Ã¥Ã¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤Î¡£½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤ß¤æ¤¿¤ó ¤Þ¤Â¤¢¤ê¤¬¤È¤¹¤®¡×¤È¡¢Æ«·Ý¤ò³Ú¤·¤àÆ°²è¤ä¡¢Ìô»Ø¤Ë»ØÎØ¤ò¤Ä¤±¤¿»°¹¬¤µ¤ó¤È»×¤ï¤ì¤ë¿ÍÊª¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÈþ¿Í¤Ç¥Û¥ó¥È¤ËÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë