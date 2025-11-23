¡Öº£Æü¹¥¤¡×¾®Ô¢Éñ±©¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥Ç¡¼¥È¥³¡¼¥ÇÈäÏª¡Ö¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇåºÎï¡×¡ÖÁê¼êÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Ô¢Éñ±©¤¬11·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥ß¥Ë¥Ü¥È¥à»Ñ¤ÇÈþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×Èþ½÷¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×ÈþÂÀ¤â¤âÁ´³«¤ÎÄ¶¥ß¥Ë¥³¡¼¥Ç
¾®Ô¢¤Ï¡Ö¥Ç¡¼¥È¡×¤Èµ¤·¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Ìë¤Î·Ê¿§¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥ì¥¶¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¤Ë¥ß¥Ë¥Ü¥È¥à»Ñ¤Ç¡¢¥Ö¡¼¥Ä¤òÍú¤¤¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖµÓ¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇåºÎï¡×¡Ö¥Ç¡¼¥È¤ÎÁê¼êÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡£¾®Ô¢¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ßÊÔ2023¡×¡ÖÂ´¶ÈÊÔ2024in¥»¥ÖÅç¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£»¨»ï¡ÖSeventeen¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡ËÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¾®Ô¢Éñ±©¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥ß¥Ë¤Î¥Ç¡¼¥È¥³¡¼¥ÇÈäÏª
¢¡¾®Ô¢Éñ±©¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
