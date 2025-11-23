ÃæÃ«Èþµª¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÈ±¤«¤¾å¤²...ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¡¡Ç¯¾åÉ×¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¹¬¤»¥ª¡¼¥é¤¬âÁ¤·¤¤¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÃæÃ«Èþµª¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤¬2025Ç¯11·î21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥Ó¥ª¥éÁÕ¼Ô¤Î¥Æ¥£¥í¡¦¥Õ¥§¥Ò¥Ê¡¼¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖË¤«¤Ê²»³Ú¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤È¡×
ÃæÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÆüËè¤Ë´¨¤µÁý¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªÊÑ¤ï¤ê¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦°§»¢¤È¶¦¤Ë¡¢É×¤Î¥Æ¥£¥í¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¥¦¥£¡¼¥ó¥Õ¥£¥ë¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖË¤«¤Ê²»³Ú¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤È¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤ä´Ö¤ËË¬¤ì¤ë¿ÆÌ©¤ÊÀÅ¼ä¤Ë¡¢¿È¤â¿´¤â¿»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÃæÃ«¤µ¤ó¤ÏÂç¤¤¤¶ß¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¡¢È±¤ò¤«¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£É×¤Î¥Æ¥£¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä³¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ë±íÈøÉþ¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¤ª¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¹¬¤»¥ª¡¼¥é¤¬âÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£