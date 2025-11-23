¡Ú´Ú¹ñ¿Í¥ª¥Ã¥Ñ ¥»¥ß¤Î¥ì¥·¥Ô¡Û¤Õ¤ó¤ï¤ê¤â¤Ã¤Á¤ê¡¢´Ú¹ñ¤Î¹ñÌ±Åª¤ª¤ä¤Ä¡Ö¤Í¤¸¤ê¥É¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡×
¡Ú´Ú¹ñ¿Í¥ª¥Ã¥Ñ ¥»¥ß¤Î¥ì¥·¥Ô¡Û¤¨¤Ó¤ò´Ý¤´¤ÈÊñ¤ó¤À¹ë²Ú¤Ê°ìÉÊ¡Ö¤¨¤ÓÆþ¤ê¾ø¤·ñ»Ò¡×¡¿ËÜ¾ì¤ÎÌ£¤¬´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¡ª ²È¤Ë¤¢¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ç ¤â¤Ã¤ÈËèÆü´Ú¹ñ¤´¤Ï¤ó¡Ê1¡Ë
´Ú¹ñ¡¦½çÅ·¡Ê¥¹¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë»Ô½Ð¿È¤ÎÎÁÍý¿Í¡¢´Ú¹ñ¿Í¥ª¥Ã¥Ñ ¥»¥ß¤µ¤ó¡£Èà¤¬SNS¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ëËÜ³Ê´Ú¹ñÎÁÍý¤Î¥ì¥·¥Ô¤òÇÛ¿®¤·»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó1Ç¯¤ÇÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬20Ëü¿Í¤ò±Û¤¨¤ë¿Íµ¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡ª
¥»¥ß¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥ì¥·¥ÔËÜ¡Ø´Ú¹ñ¿Í¥ª¥Ã¥Ñ¤¬ºî¤ë ²È¤Ë¤¢¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ç ËèÆü´Ú¹ñ¤´¤Ï¤ó¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âºî¤ì¤ëËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤¬Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë°¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¥ì¥·¥ÔËÜ¤ÎÂèÆóÃÆ¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¤Î»Íµ¨¤ÎÌ£¤ä¥½¥¦¥ë¡¢¥×¥µ¥ó¤Î°û¿©Å¹¤Ç¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤ò¤´¾Ò²ð¡£²È¤Ë¤¢¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê´Ú¹ñÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢£¤Í¤¸¤ê¥É¡¼¥Ê¥Ã¥Ä
¤Õ¤ó¤ï¤ê¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¡ª ¤Ê¡¢´Ú¹ñ¤Î¹ñÌ±Åª¤ª¤ä¤Ä
¿É¤µ¤Î¥ì¥Ù¥ë¡§¿É¤¯¤Ê¤¤
¢£ºàÎÁ¡ÊÄ¹¤µÌó12cm¤Î¤â¤Î6¸ÄÊ¬¡Ë
µíÆý¡Ä3/4¥«¥Ã¥×
¥É¥é¥¤¥¤¡¼¥¹¥È¡Ä12g
A
¡¦ÍÏ¤Íñ¡Ä1¸ÄÊ¬
¡¦¶¯ÎÏÊ´¡Ä300g
¡¦±ö¡Ä¾®¤µ¤¸1
¥·¥Ê¥â¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¡ÄÅ¬ÎÌ
º½Åü
¥Ð¥¿¡¼
¥µ¥é¥ÀÌý
ÍÈ¤²Ìý
¢£ºî¤êÊý
1¡¡¸ý·ÂÌó20cm¤ÎÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤ËµíÆý¤òÆþ¤ì¤Æ¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç40ÉÃ²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¥É¥é¥¤¥¤¡¼¥¹¥È¡¢º½ÅüÂç¤µ¤¸3¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢Ìó5Ê¬¤ª¤¯¡£A¤ò²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯¤³¤Í¤ë¡£
2¡¡¾®¤µ¤á¤ÎÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Ë¥Ð¥¿¡¼50g¤òÆþ¤ì¤Æ¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç20ÉÃ²ÃÇ®¤·¤ÆÍÏ¤«¤¹¡£1¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ë¤³¤Íº®¤¼¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë¡£
3¡¡ÂÑÇ®¤ÎÂç¤¤á¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ë¿å1¥«¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¡¢¥é¥Ã¥×¤Ï¤«¤±¤º¤ËÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç2Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¸ËÆâ¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ²£¤Ë2¤òÃÖ¤¡¢Èâ¤òÊÄ¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÌó1»þ´Ö30Ê¬È¯¹Ú¤µ¤»¤ë¡£
4¡¡¥é¥Ã¥×¤ò³°¤·¤ÆÀ¸ÃÏ¤ò·Ú¤¯²¡¤·¡¢¥¬¥¹¤òÈ´¤¤¤Æ6ÅùÊ¬¤¹¤ë¡£¼ê¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÇö¤¯ÅÉ¤ê¡¢À¸ÃÏ¤òÌó30cmÄ¹¤µ¤Ë¿¤Ð¤¹¡£È¾Ê¬¤ËÀÞ¤Ã¤Æ¡¢2¡Á3²ó¤Í¤¸¤ë¡£Æ±ÍÍ¤Ë¤·¤Æ¤¢¤È5¸Äºî¤ë¡£
5¡¡Æé¤ËÍÈ¤²Ìý¤ò4cm¿¼¤µ¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤ÆÌó180¡î¤ËÇ®¤·¡¢4¤òÆþ¤ì¤ë¡£¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤ó¤¬¤ê¤È¤¹¤ë¤Þ¤ÇÍÈ¤²¡¢º½ÅüÅ¬ÎÌ¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤Õ¤ë¡£
¢£¥»¥ß¤Î°ì¸À¥á¥â
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤ÎÊ´¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¶¯ÎÏÊ´¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤¦¤È¡¢¤è¤êËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤è¡£
¢£¥ì¥·¥Ô¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤Ï
¡¦ ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ï600W¤ò´ðËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Ê¤é1.2ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é0.9ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãø¡á´Ú¹ñ¿Í¥ª¥Ã¥Ñ ¥»¥ß¡¿¡ØËÜ¾ì¤ÎÌ£¤¬´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¡ª ²È¤Ë¤¢¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ç ¤â¤Ã¤ÈËèÆü´Ú¹ñ¤´¤Ï¤ó¡Ù