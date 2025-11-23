É´±ßÃã²°¤Ë¡¢¤«¤´¤·¤ÞÃã¤ÎÀÄ½ÕÌ¡²è¤â¸ø³«¡¡¼¯»ùÅçÃæ±û±ØÁ°¤Ç¡Ö¤ªÃã°ìÇÕ¤ÎÆü¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¤¤ç¤¦23Æü³«ºÅ
¹ÓÃã¤ËÂ³¤¤¤Æ°ìÈÖÃã¤Ç¤âÀ¸»ºÎÌÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¤¤ç¤¦23Æü¡¢¼¯»ùÅçÃæ±û±ØÁ°¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¯»ùÅç¸©Ãã¶È²ñµÄ½ê¤Ï¡¢11·î23Æü¤Î¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¤ò¡Ö¤ªÃã°ìÇÕ¤ÎÆü¡×¤ËÄê¤á¡¢ËèÇ¯¡¢¤«¤´¤·¤ÞÃã¤òPR¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ18¤ÎÀ¸»º¼Ô¤é¤Ë¤è¤ëÎÐÃã¤ä¤Û¤¦¤¸Ãã¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¥³ー¥Êー¤Î¤Û¤«¡¢100±ß¤Ç¤«¤´¤·¤ÞÃã¤È¤«¤ë¤«¤ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤«¤´¤·¤ÞÉ´±ßÃã²°¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡ÖÄ«¤Ï¤ªÃã¤ò¤¤¤ì¤Æ²ÈÂ²¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤«¤´¤·¤ÞÃã¤òPR¤·¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¹â¹»À¸¤ÎÀÄ½Õ¥¹¥Èー¥êー¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¡Ö¤Á¤ã¤Î¤êÉô¡×¤ÎÂè1ÏÃ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¡²è¤Ï¸©Ãã¶È²ñµÄ½ê¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸©Ãã¶È²ñµÄ½ê¡¦Í®ÌÚ¹°Ê¸ ²ñÆ¬¡Ë¡Öº£Ç¯¤Ï°ìÈÖÃã¤¬À¸»ºÎÌ1°Ì¡£¹¤¯¸©Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÃã¤ò°û¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¤«¤´¤·¤ÞÃã¤Ø¤Î°¦¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤¤ç¤¦23Æü¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¡¢¼¯»ùÅçÃæ±û±ØÁ°¥¢¥ß¥å¹¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
