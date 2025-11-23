¡Ú300±ß°ÊÆâ¤ÎËþÂ¤´¤Ï¤ó¡ÛÀäÉÊ¥Ï¥ä¥·¥½¡¼¥¹¤¬¤´¤Á¤½¤¦´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª ¡Ö¶Ë¤ß¥ª¥à¥Ï¥ä¥·¡×
ºòº£¤ÎÊª²Á¹â¡¢Âç¤·¤¿¤â¤Î¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î²ñ·×»þ¤Ë¡Ö¥®¥ç¥Ã¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤³¤Î¡Ö¥®¥ç¥Ã¡×¤¬¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÂçÂÇ·â¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£
¡Ö¤½¤í¤½¤íÀáÌó¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡×¤È»×¤¦È¿ÌÌ¡¢ÀáÌó¤´¤Ï¤ó¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö°Â¤«¤í¤¦°¤«¤í¤¦¤Ç¡¢±ÉÍÜ¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¡Ö²ÈÂ²¤¬¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤½¤¦¡×¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î¤â¤¢¤¤¤«¤¹¤ß¤µ¤ó¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¥ì¥·¥Ô¤òÄó°Æ¡ª 1¿ÍÊ¬1¿©300±ß°ÊÆâ¤Ç¡¢Ì£¤â¸«¤¿ÌÜ¤â±ÉÍÜ¤â¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡¢ºÇ¶¯¤ÎÀáÌó¤´¤Ï¤ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤â¤¢¤¤ ¤«¤¹¤ßÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª 300±ß¤Ç¤È¤Ó¤¤ê¤ª¤¤¤·¤¤ ËþÂ¤´¤Ï¤ó¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶Ë¤ß¥ª¥à¥Ï¥ä¥·
ÀäÉÊ¥Ï¥ä¥·¥½¡¼¥¹¤Ç¡¢¤´¤Á¤½¤¦´¶ËþºÜ
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬¡¢1¿ÍÊ¬¡§236±ß
±ÉÍÜ²Á¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë¡§¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ 771kcal¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á 28.2g¡¢Ãº¿å²½Êª 99.6g¡¢»é¼Á 31.7g
¢£¡ÚºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¹ç¤¤¤Ó¤Æù¡Ä100g
Íñ¡Ä4¸Ä
¤¨¤Î¤¡Ä1/4ÂÞ
¤·¤á¤¸¡Ä1/4ÂÞ
¶Ì¤Í¤®¡Ä1/2¸Ä
²¹¤«¤¤¤´¤Ï¤ó¡Ä400g
±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡Ä³ÆÅ¬ÎÌ
¥µ¥é¥ÀÌý¡Ä¾®¤µ¤¸3
¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡ÄÂç¤µ¤¸4
A
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡Ä10g
¡¦¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸2
¡¦¿å¡ÄÂç¤µ¤¸3
¢£¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¡¤¨¤Î¤¤ÏÄ¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¤·¤á¤¸¤Ï¤Û¤°¤¹¡£¶Ì¤Í¤®¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£Íñ¤ÏÍÏ¤¤Û¤°¤·¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤òº®¤¼¤ë¡£
2¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¾®¤µ¤¸1¤òÇ®¤·¡¢¤Ò¤Æù¡¢¶Ì¤Í¤®¤òÆþ¤ì¤ÆÆù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£¤´¤Ï¤ó¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Ê¤¸¤à¤Þ¤ÇßÖ¤á¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤ë¡£2ÅùÊ¬¤·¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
3¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î±ø¤ì¤ò¿¡¤¡¢Ìý¾®¤µ¤¸1¤ò¶¯²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢Íñ±Õ¤ÎÈ¾ÎÌ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¡¢º®¤¼¤Ê¤¬¤éÈ¾½Ï¾õ¤Ë¤·¡¢2¤Ë¤Î¤»¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤¢¤È1²ó¤¯¤êÊÖ¤¹¡£
4¡¡Â³¤±¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¾®¤µ¤¸1¤òÇ®¤·¡¢¤¨¤Î¤¡¢¤·¤á¤¸¤ò¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£A¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é3¤Ë¤«¤±¤ë¡£¹¥¤ß¤Ç¥Ñ¥»¥ê¤ò¤Õ¤ë¡£
¢£¥ì¥·¥Ô¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤Ï
¡¦¾®¤µ¤¸1¤Ï5ml¡¢Âç¤µ¤¸1¤Ï15ml¡¢1¹ç¤Ï180ml¤Ç¤¹¡£
¡¦±ö¤Ê¤É¤Î¡Ö¾¯¡¹¡×¤È¤Ï¡¢¿Æ»Ø¤È¿Í¤µ¤·»Ø¤Î2ËÜ¤Ç·Ú¤¯¤Ä¤Þ¤ó¤ÀÎÌ¡¢¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¡×¤È¤Ï¡¢¿Æ»Ø¤È¿Í¤µ¤·»Ø¡¢Ãæ»Ø¤Î3ËÜ¤Ç·Ú¤¯¤Ä¤Þ¤ó¤ÀÎÌ¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ï¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²ÐÎÏ¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÃæ²Ð¤ÇÄ´Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃÍÃÊ¡¢±ÉÍÜ²Á¤Ï1¿ÍÊ¬¤Î¿ô»ú¤Ç¤¹¡£
¡ö¿©Èñ¤Î²Á³Ê¤Ï2025Ç¯7¡Á9·î¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤ò¤â¤È¤Ë»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡öÌîºÚ¤Ï¥Ð¥éÇä¤ê¤Î²Á³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÞÆþ¤ê¤Î²Á³Ê¤«¤é1ËÜÊ¬¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡öµ¨Àá¤äÃÏ°è¡¢¼è¤ê°·¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤è¤êÈÎÇä²Á³Ê¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö²Á³Ê¤Ï¼ç¸¶ÎÁ¤Î¤ß¤Ç¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¥Ð¥¿¡¼¤äÊ´¥Á¡¼¥º¤Ê¤É²Á³Ê¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Ï·×»»¤Ë´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö±ÉÍÜ²Á¤Ï¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò»²¾È¤·¤Æ·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
