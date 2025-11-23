

薄暗い天気が続くフィンランドの冬、人々はどんな気持ちで過ごしているのでしょうか？（画像：©️週末北欧部 chika）

コミックエッセー「北欧こじらせ日記」シリーズなどが人気の漫画家「週末北欧部 chika（チカ）」さん。会社員をしながら憧れの国・フィンランドで暮らす夢を温め続け、33歳でついに移住。当初は寿司職人として、そして現在は個人事業主としてフィンランドで働くchikaさんに今、改めて感じている「北欧の心地よさ」について漫画とエッセーで綴ってもらいます。

冬の深まりが心に影響を及ぼす

フィンランドに冬がやってきた。

日照時間の短いフィンランドの冬は、首都ヘルシンキでもお昼過ぎには日が沈む。はじめての冬は、昼から輝くイルミネーションに「さすがクリスマスの国だ！」と心が浮き立ったけれど、冬が深まるにつれて、この季節が人の心に及ぼす影響を実感することになる。



（画像：©️週末北欧部 chika）

移住1年目。レストランで働いていた私はシフト勤務で、冬の朝シフトの出勤時間は朝7時。アパートを出る時には空は暗く、唯一の日照時間もキッチンの厨房の中で過ごすので、気づけば一度も太陽を見ないまま1日が終わる日々が続いた。

そのため冬が深まると、不眠や気分の落ち込みで休職する同僚も少なくなかった。

移住2年目。レストランの倒産をきっかけに個人事業主として家で働くようになった。外に出る機会が減ると、窓から見える空の明るさだけが1日を測る指標に感じられた。昼過ぎに訪れる暗闇が「もう1日が終わってしまった」という焦りと錯覚に変わり、長い夜と静けさが孤独と向き合う時間になった。

だからこそ今まで以上に、「フィンランドの人たちが冬をどう過ごしているのか」が気になるようになった。明るい夏の楽しみ方は多くが野外アクティビティなので目に見えるけれど、冬の家の中の過ごし方は他の人からは見えにくい。

ウインタースポーツをしない私にとって、可視化されていない「冬の日常の過ごし方」は自分で率先して学ばなければ身につかないことだった。

フィンランドの人たちが冬を健やかに過ごす工夫

そこで、周りの友達に工夫を聞いて回ることにした。見えてきたのは、この季節を辛いものと捉えずに楽しみを自ら作り、「自分自身を馴染ませていく」5つの工夫だった。

1つ目は、冬の趣味を持つこと。

「冬の趣味」を持つことは、その季節を楽しみに待つ最大の理由になる。インドアな友達も編み物・音楽作り・お絵かき・VRゲームなどの冬の楽しみを持っていた。

私はてっきり「冬にしかできない楽しみ＝ウインタースポーツ」だと思っていたけれど、何も“冬にしかできないこと”である必要はない。自分が「これは冬の長くて静かな夜にぴったりだ」と思うものであれば、それが冬の趣味になる。

そう知ってからは、私にとって「ぬいぐるみ作り」が冬の趣味になった。夏には意識的に「作りすぎない」ようにすることで、冬の楽しみとして大切にしたいと思っている。



（画像：©️週末北欧部 chika）

2つ目は、家の中の色を変えること。

「（冬は）外の色彩がなくなる分、家の中はカラフルにしたいでしょ」

そう言ってクッションカバーを赤い花柄に変える友達を見ながら、「私が最後にクッションカバーを変えたのはいつだっただろう……」と考えた。

たしかにカバーひとつで気持ちが変わるし、家の中の小物なら少し大胆な柄選びにも挑戦できる。外の色は変えられないけれど、自分の部屋の色彩はいつでも変えられることを教えてもらった。

3つ目は、時間の使い方を変えること。

友達は夏には夕方にしていた散歩を、冬の間はランチタイムに切り替え、限られた日光を少しでも楽しむために「冬用のスケジュール」を組んでいる。自分のルーティンも季節によって時間をずらすことを教わり、私も散歩の時間を冬は早めに変えることにした。



（画像：©️週末北欧部 chika）

「冬だもんね、みんなそうなるよね」

4つ目は、省エネモードで生きること。

11月になると私は「なんだか気分が落ち込むし、頭もうまく働かない」日が増える。そんな時に友達から教わったのは「冬は省エネモードで生きる」というアドバイス。

夏のように外向的でなくてもいいし、リアクションが小さくなっても、会話が減っても、それでいい。無理にテンションを上げようとせず、今あるエネルギーを大切に温存する。

それだけでも十分だと思えることで、心の負担がふっと軽くなる。まるで日本の五月病のように「冬だもんね、みんなそうなるよね」と思い合える状況も、心の安心感につながった。

5つ目は、季節のグラデーションを見つめること。

フィンランドの北部、ラップランド地方は冬になると1日中、日が昇らない極夜（きょくや）がしばらく続く。そのラップランドで、地元出身の女性に冬を過ごす工夫を尋ねると、こんな言葉が返ってきた。

「ここには8つの季節があるんです。1つの季節の中にもグラデーションがある。それを見つめていると、ここで生きることに飽きることはありませんよ」

その言葉からは、彼女にとって冬は辛いものではなく、楽しむものなのだということが伝わってきた。



（画像：©️週末北欧部 chika）

フィンランドで学んだ「冬の過ごし方」。

それはただ寒さや暗さに耐えることではなく、その季節の中に自分らしい楽しみを作りながら自分自身を馴染ませていくこと。そして、どんなに暗い季節の中でも、その中にある美しさを見逃さないまなざしを持ち続けることだった。

これからさらに深まる冬の中で、教わった工夫を生かしながら、「自分にとっての冬の景色」を少しずつ形作っていけたらいいなと思う。

（画像：©️週末北欧部 chika）

週末北欧部 chika