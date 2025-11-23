ºá°´¶¤Ê¤¯ñ»Ò¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ªÈé¤Ê¤·¤ÇOK¤Î¡ÖÂçº¬ñ»Ò¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿
Èé¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Á¤ã¤¦¡ÖÂçº¬ñ»Ò¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª
Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¿Íµ¤¤Î¤ª¤«¤º¡¢ñ»Ò¡£¤â¤Á¤â¤Á¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿Èé¤¬¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤ËÈé¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¾®ÇþÊ´¤Ç¤Ç¤¤¿Èé¤¬½Å¤¿¤¯´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÊÂçº¬ñ»Ò¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ñ»Ò¤ÎÈé¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿Âçº¬¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¡£¤É¤ó¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ä¿©´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
À®·Á¤Î¥³¥Ä¤Ï¡Ö¿¿¤óÃæ¤ò¤®¤å¤Ã¤È¡×
1. ¤Þ¤º¤ÏÂçº¬¤Î½àÈ÷¤«¤é¡£Èé¤ò¤à¤¤¤¿¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Çö¤¯¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤ÇÀÚ¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ËÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£±ö¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¹¤ê¹þ¤ß¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¿åÊ¬¤ò¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
2. Æù¤À¤Í¤ò½àÈ÷¤·¤Þ¤¹¡£ÆÚ¤Ò¤Æù¤Ë²¼Ì£¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤È¹ï¤ó¤ÀÌîºÚ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÇòºÚ¤ÈÂçÍÕ¤ò¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤ÆÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3. Ãã¤³¤·¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Âçº¬¤ÎÊÒÌÌ¤Ë¾®ÇþÊ´¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
4. ÊÒ¼ê¤ËÂçº¬¤ò°ìËç»ý¤Á¡¢¾®ÇþÊ´¤ò¿¶¤Ã¤¿ÌÌ¤Ë¥¹¥×¡¼¥ó¤ÇÆù¤À¤Í¤ò¾è¤»¤Þ¤¹¡£
5. Âçº¬¤òÆó¤ÄÀÞ¤ê¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¿Æ»Ø¤ÈÃæ»Ø¤Ç¿¿¤óÃæ¤ò¤®¤å¤Ã¤È²¡¤·¤Æ¡¢¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¼ï¤Î·Á¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¿¿¤óÃæ¤ò¤®¤å¤Ã¤È²¡¤¹¡×ºî¶È¤¬¡¢¾Æ¤¤¤¿»þ¤ËÂçº¬¤¬Æù¼ï¤«¤éÇí¤¬¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
6. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¤òÇ®¤·¤¿¤éÂçº¬ñ»Ò¤òÊÂ¤Ù¡¢1Ê¬¾Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¿å¤òÆþ¤ì¡¢2Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤·¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡ª
¥·¥ã¥¯¥·¥ã¥¯¤Î¿©´¶¤¬¿·Á¯¡ª
¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤ò¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ª»®¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¿§¤Î¤Ä¤¤¤¿ÇöÀÚ¤êÂçº¬¤Ï¡¢¾¯¤·´Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»ÔÈÎ¤Îñ»Ò¤ÎÈé¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Á¤â¤Á´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤¯¤È¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤Îñ»Ò¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¿·Á¯¤Ê¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Æù¤À¤Í¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤â¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª¹¥¤ß¤Ç¿Ý¤ä¾ßÌý¡¢¥é¡¼Ìý¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¥Ý¥ó¿Ý¤Ê¤É¤Î¤Ä¤±¤À¤ì¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÉáÄÌ¤Îñ»Ò¤Ï¤ªÊ¢¤¬ËÄ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÂçº¬ñ»Ò¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¡ª
¼ÂºÝ¤ËÄ´Íý¤¹¤ëºÝ¤Î¥³¥Ä¤Ï¡©
¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æù¤À¤Í¤¬Âçº¬¤«¤éÇí¤¬¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£
Âçº¬¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾®ÇþÊ´¤ò¿¶¤ê¡¢À®·Á¤Î»þ¤â»Ø¤Ç¤®¤å¤Ã¤È²¡¤µ¤¨¤Æ¡¢Âçº¬¤ÈÆù¤À¤Í¤¬Ì©Ãå¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âçº¬¤Î´Ý¤ß¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥×¡¼¥ó¤ÇÆù¤À¤Í¤ò²¡¤·¹þ¤à¤è¤¦¤ËµÍ¤á¤ë¤È¡¢¾Æ¤¤¤¿»þ¤Î·Á¤â¤¤ì¤¤¤ËÀ°¤¤¤Þ¤¹¡£
ºá°´¶¾¯¤Ê¤¯ñ»Ò¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
ÂÎ¤òµ¤¤Å¤«¤Ã¤Æ¥Ø¥ë¥·¡¼»Ö¸þ¤Î¿©»ö¤ò¹¥¤à²ÈÂ²¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ñ»Ò¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ì£¤Ë´¶Æ°¡£¡Öñ»Ò¤¬¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æù¤À¤Í¤ÎÌîºÚ¤ò¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤¿¤é¡¢¤µ¤é¤Ëºá°´¶¾¯¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ñ»Ò¤Ï¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤¤¤«¤é¾¯¤·¤Ë¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡Ä¡Ä¤È»×¤¦Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤ÎÂçº¬ñ»Ò¤ò°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊTEXT¡§É©Ï©»Ò¡Ë