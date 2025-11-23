Å·¿´¡õÂó¿¿¤¢¤¹·èÀï¡ª·×ÎÌ°ìÈ¯¥Ñ¥¹¡¡¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤27ÉÃ¡¡¾¡¼Ô¤Ë¤ÏWBC¤«¤éÆÃÀ½¡È»ø¥Ù¥ë¥È¡É
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´(Äë·ý)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿(Âç¶¶)¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡¡ÖPrime Video Boxing 14¡×¤Î¸ø¼°·×ÎÌ¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÏÆ±µé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡¢7¾¡2KO¡Ë¤¬¥ê¥ß¥Ã¥È¤è¤ê100¥°¥é¥à·Ú¤¤53.4¥¥í¡¢Æ±µé2°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡¢20¾¡5KO2ÇÔ¡Ë¤â53.4¥¥í¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë°ìÈ¯¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤Ï¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¥Þ¥¤¥¯¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó»á¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¥ª¥Þ¡¼¥ë¡¦¥ß¥ó¥¿¥ó¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¡¢ÅÄÃæ¹ÀÆó¡¢ÈÓÅÄÅ°Ìé¡Ê°Ê¾åÆüËÜ¡Ë¤Î3»á¡¢Î©²ñ¿Í¤ÏWBC¤Î¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥¹¥é¥¤¥Þ¥ó²ñÄ¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£Æ±²ñÄ¹¤Ï¾¡¼Ô¤ËWBC¤«¤éÆÃÀ½¡È»ø¥Ù¥ë¥È¡É¤òÂ£¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥Ù¥ë¥È¤ò¸«¤¿Å·¿´¤â¡Ö¥ª¥ª¥Ã¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£µÇ°»£±Æ¸å¤Î¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¤Ï27ÉÃ°Ê¾å¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤È¤Ë¤é¤ß¹ç¤Ã¤¿2¿Í¤ÏÅ·¿´¤«¤éµá¤á¤¿°®¼ê¤ò¤·¤ÆÊÌ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°42ÀïÁ´¾¡¤Î¡È¿ÀÆ¸¡ÉÆá¿ÜÀî¤Ï¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ8ÀïÌÜ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¡£¾¡¤Æ¤ÐÌ¾Ìç¡¦Äë·ý¥¸¥à14¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÀ¤³¦²¦¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£°ìÊý¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÎÄï¡¢Âó¿¿¤Ï18Ç¯12·î¤ËWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé»ÃÄê²¦ºÂ¡¢23Ç¯4·î¤Ë¤ÏWBAÆ±µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£¸½WBA²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ´ÙÍî¤·¤¿ºòÇ¯10·î°ÊÍè¡¢13¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¶½¹Ô¤Î¤â¤è¤¦¤ÏPrime Video¤Ç24Æü¸á¸å5»þ¤«¤éÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£