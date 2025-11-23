¥ì¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤À¤±¤ÇºÇÂç5000±ßÊ¬¥²¥Ã¥È¡ª GigaCrysta¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅÃæ
¡¡¥¢¥¤¡¦¥ª¡¼¡¦¥Ç¡¼¥¿µ¡´ï¤Ï2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÖGigaCrysta¡Ê¥®¥¬¥¯¥ê¥¹¥¿¡Ë¡×¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤ÎGigaCrysta¥·¥ê¡¼¥º¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢À½ÉÊ¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¹ØÆþ¸µ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¤Þ¤¿¤Ï³ÆSNS¤ØÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤òSNS¤ØÅê¹Æ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢É¬¤º¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥®¥¬¥¯¥ê¥¹¥¿¥ì¥Ó¥å¡¼CP¡×¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ó¥å¡¼Åê¹Æ¸å¡¢ÀìÍÑ¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥ê¥ó¥¯¤È¹ØÆþ¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤¹¤ì¤Ð±þÊç´°Î»¡£ÂÐ¾Ý¶â³ÛÊ¬¤Î¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay¡×¡Ê¹ØÆþµ¡¼ï¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢5000±ßÊ¬¡¢¤Þ¤¿¤Ï2000±ßÊ¬¤¬Áª¤Ù¤ë¡Ë¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£±þÊç¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¥ì¥·¡¼¥È¤äÎÎ¼ý½ñ²èÁü¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤âÉ¬Í×¤Ç¡¢±þÊç´ü´Ö¤Ï26Ç¯2·î15Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡ü¡Ö#¥®¥¬¥¯¥ê¥¹¥¿¥ì¥Ó¥å¡¼CP¡×¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ
¡¡Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤ÎGigaCrysta¥·¥ê¡¼¥º¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢À½ÉÊ¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¹ØÆþ¸µ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¤Þ¤¿¤Ï³ÆSNS¤ØÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ó¥å¡¼Åê¹Æ¸å¡¢ÀìÍÑ¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥ê¥ó¥¯¤È¹ØÆþ¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤¹¤ì¤Ð±þÊç´°Î»¡£ÂÐ¾Ý¶â³ÛÊ¬¤Î¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay¡×¡Ê¹ØÆþµ¡¼ï¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢5000±ßÊ¬¡¢¤Þ¤¿¤Ï2000±ßÊ¬¤¬Áª¤Ù¤ë¡Ë¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£±þÊç¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¥ì¥·¡¼¥È¤äÎÎ¼ý½ñ²èÁü¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤âÉ¬Í×¤Ç¡¢±þÊç´ü´Ö¤Ï26Ç¯2·î15Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£