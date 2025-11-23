Å·¹ÄÇÕ·è¾¡ÇÔÀï¤ÎÈá¤·¤ß...¥Õ¡¼¥É¤Ç´é¤òÊ¤¤Ã¤¿¿À¸ÍDF¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¤¬¼¨¤·¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ
¡ÎÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¡ÏÄ®ÅÄ £³¡Ý£± ¿À¸Í¡¿11·î22Æü¡¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì
¡¡Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¡¢¿À¸Í¤ÏÂç²ñÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö½é¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ä®ÅÄ¤Ë£±¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¡¢´¿´î¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤â¥Á¼ó°ÌÁè¤¤¤â±é¤¸¤ë¤â¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¤ÎÌ´¤Ï³ð¤ï¤º¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤âÆ¨¤·¡¢ACL¥¨¥ê¡¼¥È¤ÎÀï¤¤¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸Ù¤¤¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢Ìµ´§¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»î¹ç¸å¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø°§»¢¤·¤¿¸å¡¢¥³¡¼¥È¤Î¥Õ¡¼¥É¤òÌÜ¿¼¤Ë¤«¤Ö¤ê¡¢¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¤Ø²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢CB¤Î¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¤Ï¤³¤ÎÆü¤âµ¤Ç÷¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤è¤¦¤È¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ºÅÀ¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤é¤ÎÎÏ¤«¤é¤Û¤É±ó¤¤Á°È¾¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç£²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä®ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢»î¹ç¸å¤Î¿´¶¤òÊ¹¤¯¤ÈÀÅ¤«¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤êÏ¢ÇÆ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â±ó¤¯¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢»î¹çÃæ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤âÈà¤é¤Î´é¤ä¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°§»¢¤ÎºÝ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤ÏÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÀ¼¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤è¤ê¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¡×¤ÈÌµ¿è¤Ê¤¬¤é¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤¦¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬º£Æü¤ÎÇÔÀï¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤ÏºÇ½é¤«¤éµ¤»ý¤Á¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£¤É¤Î»î¹ç¤âÁ´¤Æ¡£º£Æü¤ÎÇÔÀï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇÈà¤é¤È°ì½ï¤Ëº£Æü¤Ï´î¤Ó¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤È¤â¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦ÃË¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖËÜÅö¤ËÉé¤±¤º·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¡¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÌÀÆü¤«¤é¤Þ¤¿½àÈ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡×¤È»Ä¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÈACLE¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤âºÇ¸å¤Ë¸ì¤Ã¤¿¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¤ÎÁÛ¤¤¤¬ºÆ¤Ó·ë¼Â¤¹¤ëÆü¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üËÜÅÄ·ò²ð¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
