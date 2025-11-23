ËÌ¸ý¿º²Ö¡¢Íèµ¨¤Ø¸¶ÅÀ²óµ¢¡Ö¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¡Ä¤·¤Ð¤é¤¯Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ø°ÕÍß
¡¡Î¦¾å½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¥ß¥º¥Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëËÌ¸ý¿º²Ö¡ÊJAL¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖMIZUNO¡¡TOKYO¡×¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ë¸þ¤±º£·î¤«¤éÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î°ì´Ä¤Ç·²ÇÏ¤Î¿ºÌ¾»³¤ËÅÐÄº¡£ÎãÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÇ¯Æâ¤ÏÅê¤Æ¤Æ°ºî¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤Í½Äê¤Ç¡¢¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤¿±¦Éª¤Ï¡ÖÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Á°¤è¤ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤·¤º¤ÄÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¡¢¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë·Ç¤²¤ë¤Î¤¬¡Ö¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¹¹¿·¡×¤À¡£23Ç¯9·î¤Ë½Ð¤·¤¿¼«¿È¤ÎÆüËÜµÏ¿67¥á¡¼¥È¥ë38¤Ï2¥·¡¼¥º¥ó¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÃ¯¤â¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤â¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤â¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤Ç¤¤¿»þ¤ÏÁ´°÷¤¬¤¦¤ì¤·¤¤½Ö´Ö¤À¤È»×¤¦¡£¤·¤Ð¤é¤¯Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¹¹¿·¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢¸ÞÎØ¤Î¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¡ÖÌ¾¸Å²°¤Ç¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤¬¤¢¤ë¡£½é¤á¤Æ½Ð¤ë¤Î¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¡Ö¹â¹»3Ç¯´Ö¤ÏÆüËÜ¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¤¬Ì¾¸Å²°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÌ¾¸Å²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£3Ç¯¤Ç¹â¹»ÆüËÜµÏ¿¤òÌ¾¸Å²°¤Î¶¥µ»¾ì¤Ç½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¤»×¤¤½Ð¤Ï¤Ê¤¤¶¥µ»¾ì¡×¤È¤æ¤«¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÂÚºßÆüÄø¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°Ì¾Êª¤ò¿©¤Ù¿Ô¤¯¤·¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£