¥í¥Ã¥ÆÀ¾Àî¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤µ¼Î¤Æ¤¿¡×¡¡ËëÄ¥¤ê¤å¤¦¤»¤¤·²¡ÖR.Y.U.S.E.I.¡×ÈäÏª¤â¡Ä
¡¡ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ï23Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¡ÖMARINES¡¡FAN¡¡FEST¡¡2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤¬¡ÖTEAM¡¡WHITE¡×¤È¡ÖTEAM¡¡BLACK¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥ó¥ºÇò¹õÂÐ·è¡×¤ä¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤ä¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ê¤¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÂÐ·è¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àWHITE¤¬²£»³¡¢¹ÃÓ¡¢¹Èª¡¢ÀÐ³À¡¢À¾Àî¤Î5¿Í¤¬½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCANDY¡¡TUNE¡×¡¢¥Á¡¼¥àBLACK¤Î°ÂÅÄ¡¢ÃÓÅÄ¡¢¾®Àî¡¢µÜºê¡¢»ûÃÏ¤Î5¿Í¤¬¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¡Ö»°ÂåÌÜ¡¡J¡¡Soul¡¡Brothers¡¡from¡¡EXILE¡¡TRIBE¡×¤ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¿·¿Í¤ÎÀ¾Àî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤Ä¤Ê¤®¤Î°áÁõ¤Ç¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤É¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ò¼Î¤Æ¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤âÌ¾Á°¤¬¡Ö¤ê¤å¤¦¤»¤¤¡×¤Ç¡ÖËëÄ¥Î®À±·²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®Àî¡¢µÜºê¡¢»ûÃÏ¤Î3¿Í¤òÍÊ¤¹¤ë¥Á¡¼¥àBLACK¤Ï¡ÖR.Y.U.S.E.I.¡×¤òÈäÏª¡¢»ûÃÏ¤Ï¡ÖÌîµåÁª¼ê¤Ë¥«¥ï¥¤¥¤¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤¬¡¢·³ÇÛ¤Ï¥Á¡¼¥àWHITE¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¡£