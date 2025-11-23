¡Ö¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¡×¤Ä¤ó¤¯¡é¡¢¸µ¥â¥Ç¥ë¤ÎºÊ¤È¡È´é½Ð¤·¡É¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÎÉ¤¤É×ÉØ¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥Ï¥ï¥¤¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤Ä¤ó¤¯¡é¡Ê57¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤«¤é¡Ö¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢´¥ÇÕ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¡×¤Ä¤ó¤¯¡é¡õ¸µ¥â¥Ç¥ëºÊ¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡¡
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥°¥é¥¹¤òÁ°¤ËÉª¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤Ä¤í¤°2¿Í¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²º¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÆü¥Ï¥ï¥¤¤ÏÅÚÍËÆü¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¤Ä¤ó¤¯¡é¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡ØÎÉ¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡Ù¤Ê¤ó¤À¤È¡£¤Ê¤ó¤«¤¨¤¨¤ä¤ó¡ª¡×¤ÈºÊ¤È¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÎÉ¤¤É×ÉØ¡×¡Ö·»µ®¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤ó¤¯¡é¤Ï¡¢2006Ç¯6·î¤Ë¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¤È·ëº§¡£08Ç¯4·î¤ËÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤È½÷»ù¡¢11Ç¯3·î¤ËÂè3»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
