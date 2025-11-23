£±£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î²Æì¸©À¯Ã¥´ÔÁÀ¤¤¡¢ÊÝ¼é·Ï¤«¤éÆáÇÆÉû»ÔÄ¹¤¬ÃÎ»öÁª¤Ø½ÐÇÏÌÏº÷¡ÄÂÐ¤¹¤ë¥ª¡¼¥ë²Æì¤Ï
¶Ì¾ë»á¤Ï¿ÊÂàÌÀ¤é¤«¤Ë¤»¤º
¡¡ÍèÇ¯£¹·î¤Î¶Ì¾ë¥Ç¥Ë¡¼¡¦²Æì¸©ÃÎ»ö¡Ê£¶£¶¡Ë¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦ÃÎ»öÁª¤Þ¤Ç£±Ç¯¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸©À¯Ã¥´Ô¤òÁÀ¤¦ÊÝ¼éÀªÎÏ¤ÏÇ¯Æâ¤Ë¤âÆÈ¼«¸õÊä¼Ô¤òÁª¹Í¤¹¤ë°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¤ÏÆáÇÆ»ÔÉû»ÔÄ¹¤Î¸Å¼Õ¡Ê¤³¤¸¤ã¡Ë¸¼ÂÀ»á¡Ê£´£²¡Ë¤¬½ÐÇÏ¤òÌÏº÷¡£°ìÊý¡¢£³Áª½ÐÇÏ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¡¢´ðÃÏÌäÂê¤ÇÀ¯ÉÜ¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ë¡Ö¥ª¡¼¥ë²Æì¡×ÀªÎÏ¤ò»Ù»ý´ðÈ×¤È¤¹¤ë¶Ì¾ë»á¤Ï¿ÊÂà¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Æ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ê²£»³½á¡Ë
¼«Ì±¡¢¸©Æâ»ÔÄ¹Áª¤ÏÁ´¾¡
¡¡ÆáÇÆ»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Çº£·î¾å½Ü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¸©Æâ·ÐºÑ³¦¤Î½ÅÄÃ¤äÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Î½¸¤¤¤Ë¡¢¸Å¼Õ»á¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸µÁíÌ³´±Î½¤Î¸Å¼Õ»á¤Ï¡¢£²£°£²£²Ç¯¤Î»²±¡Áª¤ËÊÆ·³ÉáÅ·´ÖÈô¹Ô¾ì¡Êµ¹ÌîÏÑ»Ô¡Ë¤ÎÌ¾¸î»ÔÊÕÌî¸Å°ÜÀßÍÆÇ§¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¤Ç½ÐÇÏ¡£ÍîÁª¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½¿¦¤Ë£²£¸£¸£¸É¼º¹¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡£Éû»ÔÄ¹½¢Ç¤¸å¤Ï¡¢·ÐºÑ³¦¤Î²ñ¹ç¤ËÉÑÈË¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤Ê¤ÉÏª½Ð¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Æì¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡£¸Å¼Õ»á¤ÏÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¼èºà¤Ë¤³¤¦¸ì¤ê¡¢½ÐÇÏ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤Ë¤ÏÉû»ÔÄ¹¤òÇ¤´üÅÓÃæ¤Ç¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÎ»öÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏÂÔË¾ÏÀ¤Î¤¢¤ëÃÎÇ°³Ð¡¦ÆáÇÆ»ÔÄ¹¡Ê£¶£²¡Ë¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¿È¤ÎÅ¾¿È¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡£²£²Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢´´Éô¤é¤Ë¤è¤ë²ñ¹ç¤¬ÆáÇÆ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢£³£°Æü¤ËÊÝ¼é·Ï¤Î¸©·ÐºÑ³¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÃÎ»öÁª¸õÊä¼Ô¤ÎÁª¹Í°Ñ¤ÎÀßÎ©½àÈ÷²ñ¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Íè·î¡¢¸õÊä¼Ô¤ò¸øÊç¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Áª¹Í°Ñ¤Ë¤è¤ëÌÌÃÌ¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆÇ¯Æâ¤Ë¸õÊä¼Ô¤ÎºÇ½ª·èÄê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Ï¡¢Áª¹Í°Ñ¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂº½Å¤·¡¢Áª¹Í¤µ¤ì¤¿¸õÊä¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£¤¢¤ë·ÐºÑÃÄÂÎ´´Éô¤Ï¡Ö¸Å¼Õ»á¤Ï´é¤¬ÃÎ¤é¤ì¡¢¡ØÁ´¸©Áªµó¡Ù¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿ä¤»¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡¼«Ì±¤ÏºòÇ¯¡¢¸©µÄÁª¤Ç£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂ¿¿ôÇÉ¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥ª¡¼¥ë²ÆìÀªÎÏ¤ÈÁè¤Ã¤¿¸©Æâ»ÔÄ¹Áª¤ÇÁ´¾¡¤·¡¢Á´£±£±»Ô¤ÇÆ±ÀªÎÏ·Ï¤Î»ÔÄ¹¤Ï¥¼¥í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢»²±¡Áª¤Ê¤É¤Ç¤ÏÇÔËÌ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ë¼«Ì±¸©Ï¢´´Éô¤Ï¡ÖÁ´¸©Áªµó¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤ÀÁªµóÀï¤Þ¤Ç»þ´Ö¤Ï¤¢¤ë¡£¸©À¯Ã¥´Ô¤Î¹¥µ¡¤Ê¤À¤±¤ËÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤ë¸õÊä¤ò¿µ½Å¤ËÁª¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¸øÌÀ¡¢ÊÕÌî¸Å°ÜÀß¤Ë¿µ½Å
¡¡Á°²óÃÎ»öÁª¤ÇÏ¢·È¤·¡¢¹ñÀ¯¤ÇÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÎÆ°¸þ¤â¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÊÕÌî¸Å°ÜÀß·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¿µ½Å»ÑÀª¤À¡£Æ±ËÜÉô¤Î´´Éô¤Ï¡ÖÁªµó¤´¤È¤Ë¶¨µÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢¶Ì¾ë»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¥ª¡¼¥ë²Æì¡¢£··î¤Î»²±¡Áª¤ÏÂç¾¡
¡¡°ìÊý¡¢¥ª¡¼¥ë²ÆìÀªÎÏ¤Ï¡¢ÃÎ»öÁª¤ÎÁ°¾¥Àï¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤¿£··î¤Î»²±¡Áª²ÆìÁªµó¶è¤Ç¼«Ì±¸õÊä¤ËÂç¾¡¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤òÃÎ»öÁª¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£Æ±ÀªÎÏ·Ï¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö¾¡¤Ä¤Ë¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤¶Ì¾ëÃÎ»ö¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£Á´ÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¶Ì¾ë»á¤Ï¡¢£±£¸Ç¯¤ËµÞÀÂ¤·¤¿Æ±ÀªÎÏ¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¦²§Ä¹Íº»Ö¡Ê¤ª¤Ê¤¬¤¿¤±¤·¡ËÁ°ÃÎ»ö¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤ÆÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¡¢½éÅöÁª¡£ÊÕÌî¸Å°ÜÀßÈ¿ÂÐ¤ò·Ç¤²¡¢Î©·ûÌ±¼ç¡¢¶¦»º¡¢¼ÒÌ±³ÆÅÞ¤Ê¤É¤«¤éÁ´ÌÌÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ£²£²Ç¯¤ÎÁ°²óÁª¤ÇºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¶Ì¾ë»á¤Ï£·Æü¡¢¼èºà¤Ë¡Ö¸å±ç²ñ¤Ê¤É¤ÈÁêÃÌ¤·¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤»þ´ü¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖÇ¤´üÃæ¤Î¸øÌó¤ÎÅÀ¸¡¤âÉ¬Í×¤À¡£¤ä¤ê¤¿¤¤À¯ºö¤â¤Þ¤À¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£