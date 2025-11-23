¡ÖÉÕ¤¹ç¤¦Á°¤Ë¡Ä¡× 24ºÐÈó¥â¥ÆÃËÀ¤¬¡È°ìÌÜ¹û¤ì¡ÉÈþ½÷¤ËÂç¼º¸À ¡Ö¿µ½Å¤ËÈ¯¸À¤òÁª¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡24ºÐÈó¥â¥ÆÃËÀ¤¬¡¢³¹¥³¥ó¤Ç°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹Èþ½÷¤È2¼¡²ñ¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤È¤¤¤¦·àÅª¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÎÉ¤¤¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¤ÇÂç¼º¸À¤òÈÈ¤·¡¢¡Ö¿µ½Å¤ËÈ¯¸À¤òÁª¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤ò¤µ¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹Èþ½÷¤ÎÀâ¶µ»Ñ
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤É¤óÄì¡×¤ÎÃË5¿Í¤¬10Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤È¶Ë¸Â¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡È¼å¤µ¡É¤ÈËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡È¿¿¤ÎÃË¡É¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ØÃËËá¤¥Ï¥¦¥¹ #4¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤¬¡¢11·î20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¼çÆ³¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô40Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤YouTuber¤Î¥á¥ó¥º¥³¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¤À¡£
¡¡¹ç½É6ÆüÌÜ¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤òËá¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢ÃËÀ50¿Í½÷À50¿Í¤Î³¹¥³¥ó¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¡£Îø°¦¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë²ÎÉñ´ìÄ®¥Û¥¹¥È³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥³¡¼¥Á¡¦·³¿À¤Ë¤è¤ë¡Ö¥â¥Æ¡×¤ÎÆÃÊÌ¹ÖµÁ¤â¼õ¤±¡¢¡Ö5¿Í¤ÎÏ¢ÍíÀè¡ÊÅÅÏÃ¡¦LINE¡¦SNS¡Ë¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬²Ý¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Èà½÷¤òÇ®Ë¾¤¹¤ë115kg24ºÐ·úÀß¶È¤ÎDAI¤Ï¡¢Á°È¾90Ê¬¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥È¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¤ÎºÇ¸å¤ËÂî¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹Èþ½÷¡¦¤Þ¤ê¤â¤µ¤ó¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡£½÷À¤ËÆîµþ¾û¡¢ÃËÀ¤Ë¸°¤¬»öÁ°¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤ÇÅÏ¤µ¤ì¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¤Þ¤ê¤â¤µ¤ó¤È50Ê¬¤Î1¤Î´ñÀ×¤òµ¯¤³¤¹¤È¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ2¼¡²ñ¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡2¼¡²ñ¤Î°û¤ß²°¤ÇDAI¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤¹¤«¡©¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¼ÁÌä¡£¤Þ¤ê¤â¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸°¤¬³«¤¤¤¿»þ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£DAI¤¬¡Ö¸«¤¿½Ö´Ö¤ËÀ¼¤«¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤¹¤è¡£°ìÌÜ¹û¤ì¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¾È¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ê¤â¤µ¤ó¤¬¤¢¤²¤¿¹¥¤ß¤ÎÃËÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤¬DAI¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÎÉ¤¤¥à¡¼¥É¤ÇÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢DAI¤¬Í¦¤ßÂ¤ÇÃ×Ì¿Åª¤Ê¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ÖÉÕ¤¹ç¤¦Á°¤ËÂÎ¤Î´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¤Þ¤ê¤â¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤·¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£DAI¤¬¡ÖÂÎ¤ÎÁêÀ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ò³Î¤«¤á¤È¤¯¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¿©¤¤²¼¤¬¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Ç¤â¡¢Îø°¦·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©³Î¤«¤á¤¿¤È¤³¤í¤ÇÎÉ¤¤¤«°¤¤¤«¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢Îø°¦·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤DAI¤Î³Ë¿´Åª¤Ê¼åÅÀ¤òÆÍ¤¡¢ÎäÀÅ¤ËÌä¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËDAI¤¬¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤¹¤È¡¢¤Þ¤ê¤â¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤½¤ÎÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¥À¥á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¿µ½Å¤ËÈ¯¸À¤òÁª¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Âç¼º¸À¤òÈÈ¤·¤¿DAI¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤ò¡ÖºÇÄã¤Ã¤¹¤Í¡×¤ÈÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢·³¿À¥³¡¼¥Á¤¬Àâ¤¤¤¿¡Öµá¤á¤Á¤ã¥À¥á¡£Í¿¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤¤¤¦¶µ¤¨¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¡ÖÁê¼ê¤ò´î¤Ð¤»¤é¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í¿¤¨¤ëÂ¦¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Ñ½÷¤Î»Ò¤Ë¥â¥Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤³¤Î³¹¥³¥ó¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤Î¿¼¤µ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØÃËËá¤¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤è¤ê¡Ë