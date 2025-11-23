¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡È¿·¾ðÊó¡É¡¡²ÈÂ²¤Ë¤¤¤¿Í³¿¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡Ä¾Î¤¨¤¿¿Í´ÖÀ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¡×
¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÂ©»Ò¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë»³ËÜÍ³¿¡Ö¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤À¤è¡×
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬¡¢½Ð±é¤·¤¿YouTubeÈÖÁÈ¤Ç¡¢Â©»Ò¤¬»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦³èÌö¤ò¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤Ï¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÏÊÆÇÐÍ¥¥í¥Ö¡¦¥í¥¦»á¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖLiterally! with Rob Lowe¡×¤Ë½Ð±é¡£¥í¥¦»á¤¬¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢·¯¤¬²ÈÂ²¤ä¥°¥é¥¦¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¤é¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯¿è¤Ê¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡Ö¤¢¤¢¡¢º£Ç¯¤âÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»É·ãÅª¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖÄ¹ÃË¤Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤Ï¤Û¤È¤ó¤É9ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ìîµå¤Ë´Ø¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìîµå¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Èà¤ò¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ËÍè¤µ¤»¤Æ¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤ò¤·¤¿¤ê¡¢³°Ìî¤ÇÂÇµå¤òÊá¤Ã¤¿¤ê¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌ¼¤â¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢²¼¤Î»Ò2¿Í¤Ï¥ä¥Þ¥â¥È¤¬Âç¤Ã¤Ã¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È¡¢¼¡ÃË¤È»°ÃË¤¬»³ËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹â¤á¤¿»³ËÜ¤À¤¬¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ê»³ËÜ¤Î¤³¤È¤ò¡ËÃÎ¤ëÁ°¤«¤éÈà¤é¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤È¥í¥¦»á¤¬ÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬º£Ç¯¤Î10·î¤ËÈà¤ÎÅêµå¤ò¸«¤ë¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤À¤è¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤Ë¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï²óÅú¤·¤¿¡£
¡Ö¥ä¥Þ¤ÏÈà¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¿ÆÀÚ¤Ê¤ó¤À¤è¡£¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤ËÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¥ä¥Þ¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦³èÌö¤ò¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤Ï¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Í¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î»³ËÜ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ïº£Ç¯6·î¡¢ºÊ¥¨¥ì¥ó¤µ¤ó¤¬Âè5»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê12·î¤Ë½Ð»ºÍ½Äê¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»³ËÜ¤Ë¡¢¤Þ¤¿1¿Í¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë