J¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡×¡¡À±1¤Ä¤¬µÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡Ä·Ð¸³¼Ô¤¬¼Â´¶¡ÖÂç¤¤¤°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×
Ä®ÅÄ¤ÎÁ°´²Ç·¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ç¤½¤ÎÌ£¤òÃÎ¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤½¤ÎÌ£¤ò¤Þ¤¿Ì£¤ï¤¦¤¿¤á¤ËÍè¤¿¡×
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï11·î22Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¤Ç¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡MFÁ°´²Ç·¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é²ÃÆþ¤·¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬»þÂå¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤ËÂ³¤¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡£¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ç¤½¤ÎÌ£¤òÃÎ¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤½¤ÎÌ£¤ò¤Þ¤¿Ì£¤ï¤¦¤¿¤á¤ËÍè¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿Á°¤Ï¡¢Ê¡²¬»þÂå¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ó¤âÁÈ¤ó¤ÀMF°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¤Ë»Å»ö¤ò¤µ¤»¤º¡£¡Ö¿ØÃÏ¹çÀï¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤Á¤é¤¬Áê¼ê¿ØÃÏ¤Ë½³¤ê¹þ¤à¤Ê¤«¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤Î¼«Ê¬¤Î¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤À¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿À¸Í¤Î¹¶·â¿Ø¤òµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤ì¤¿¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤ÏÈá´ê¤Î¥¯¥é¥Ö½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ÇÊ¡²¬¤Ë¤â¥¯¥é¥Ö½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°¡£¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ç¤½¤ÎÌ£¤òÃÎ¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤½¤ÎÌ£¤ò¤Þ¤¿Ì£¤ï¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Íè¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¢1¤ÄÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¤â¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ç¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¡¢³Í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤È¡¢2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÍè¤¿¤¤¤È»×¤¦Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾¯¤·¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Î¤È¤³¤í¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ²¿½½Ç¯¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¤ÎÀ±1¤Ä¤ÏÂç¤¤¤°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¥¯¥é¥Ö½é¥¿¥¤¥È¥ëÀÁÉé¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°¤À¤¬¡¢Ä®ÅÄ¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¦¡£¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³ÎÎ¨¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤Ê¤¤´üÂÔÃÍ¤ò¡¢Áª¼ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¿¤Ö¤ó¤½¤¦¤¤¤¦´üÂÔÃÍ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤Î°ã¤¤¤òÏÃ¤¹¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤¤¡¢3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Ä®ÅÄ¡£¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤«¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÄ®ÅÄ¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦´üÂÔ¤ò¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤âËÍ¼«¿È¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤ª¤µ¤é´ò¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ¥¾¡¤ÎÌ£¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç / Keita Kudo¡Ë