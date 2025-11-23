¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤â¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¸µÁÄ²øÊª¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¾×·â¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¡©¡¡¡Ö¥´¡¼¥ë¿ô¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï²¿¤Ç¤â½ÐÍè¤¿¡×
2026WÇÕ²¤½£Í½Áª¤Ç¤ÏÁ´»î¹ç¤Ç¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¡£FW¥¢¡¼¥ê¥ó¥°Ž¥¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÆÀÅÀ¥Ú¡¼¥¹¤Ï°Û¼¡¸µ¤È¸Æ¤Ù¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¡£
¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î·èÄêÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¸µÁÄ²øÊªFW¥í¥Ê¥¦¥É¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ï¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥È¥í¥¤¡¦¥Ç¥£¡¼¥Ë¡¼»á¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¥í¥Ê¥¦¥É¤È¤Ï¥¿¥¤¥×¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤¬¡¢¥Ç¥£¡¼¥Ë¡¼»á¤Ï¥í¥Ê¥¦¥É¤¬²¿¤Ç¤â½ÐÍè¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î·èÄêÎÏ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤È¤Ï¥¿¥¤¥×¤¬°ã¤¦¤È¤Î¹Í¤¨¤À¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤·¤«¤·Èà¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¡¼¥¦¥§¥ó¤ä¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥³¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¥²¥Ã¥¿¡¼¡¢¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÁª¼ê¤À¡£¥í¥Ê¥¦¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Ê¤é¡¢²áµî¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤â³§¤¬Èà¤òºÇ¹â¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï²¿¤Ç¤â½ÐÍè¤¿¤Î¤À¤«¤é¤Í¡×¡Ê¡ØTalkSport¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¥í¥Ê¥¦¥É°Ê¾å¤Î·èÄêÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Åö»þ¤Î¸µÁÄ²øÊª¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥í¥Ê¥¦¥É¤ÎÊý¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÂç¤¤¤¤«¡£