¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥¹¥«¥ë¥Ó¡¼¥Ë photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

2026WÇÕ²¤½£Í½Áª¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Ø²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡£ÍèÇ¯3·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤¬¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð21ºÐ¤È¼ã¤¤¥¢¥¿¥é¥ó¥¿DF¥¸¥ç¥ë¥¸¥ç¡¦¥¹¥«¥ë¥Ó¡¼¥Ë¤âÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£

194cm¤Î¥µ¥¤¥º¤ò»ý¤Ä¥¹¥«¥ë¥Ó¡¼¥Ë¤Ï¼ã¤¯¤«¤é´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿Âç·¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ç¤â¤¹¤Ç¤ËÄÌ»»112»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤¹¤Ê¤É·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ë²ø²æ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç²ø²æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÏºòÇ¯6·î¤Î¤³¤È¤Ç¡¢EURO2024¤¬¹µ¤¨¤ëÃæ¤ÇÉ¨¤ÎÁ°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤ÎÂç²ø²æ¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢EURO¤Ç¤â¥¹¥«¥ë¥Ó¡¼¥Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¡£

¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¸ª¤ÎÃ¦±±¤¬¤¢¤ê¡¢º£µ¨½øÈ×¤ÏÂÀ¤â¤â¤Î²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯Éüµ¢Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°Ë¡ØCorriere dello Sport¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë±¦Â­¤ÎÆâÅ¾¶Ú¤Ë¿·¤¿¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯³Ð¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤­¤Ê²ø²æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢26Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëCL¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÀï¤â²óÈò¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£

º£µ¨¤Ï¶Ï¤«5»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿­¤ÓÀ¹¤ê¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Ë²ø²æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤À¡£Ç¯ÎðÅª¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ëDF¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥¹¥È¡¼¥Ë¤ä¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëDF¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥º¡¼¥ê¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤òÅýÎ¨¤·¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Î¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏËüÁ´¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£