¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFÎëÌÚÍ£¿Í¡Ê24¡Ë¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
º£Àá¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï²¦¼Ô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÈÂÐÀï¡£º£¥·¡¼¥º¥ó°µ´¬¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¤ÎÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢12Ê¬¤ËÎëÌÚ¤¬»î¹ç¤òÆ°¤«¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿CK¤ò¥Ë¥¢¤Ç¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥®¥ó¥¿¡¼¤¬¿¨¤ê¡¢¥³¡¼¥¹¤òÊÑ¤¨¤ë¤ÈÃæ±û¤Ë¤¤¤¿ÎëÌÚ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç±¦Â¥Ü¥ì¡¼¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍÞ¤¨¤¿¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î5Ê¬¸å¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÅÀº¹¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢22Ê¬¤Ë1ÅÀÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡£ºÇ½ªÅª¤ËÂçÎÌ6¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï2-6¤Ç¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê26¡Ë¤Ï8¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ë¤È¡¢83Ê¬¤è¤ê½Ð¾ì¡£¤½¤·¤ÆÉüµ¢¤«¤é¤ï¤º¤«1Ê¬¸å¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î6ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥»¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¡¢Éüµ¢Àï¤ÇÁáÂ®·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
