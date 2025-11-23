ÎëÌÚ¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥´¡¼¥ë photo/Getty Images

¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFÎëÌÚÍ£¿Í¡Ê24¡Ë¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£

º£Àá¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï²¦¼Ô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÈÂÐÀï¡£º£¥·¡¼¥º¥ó°µ´¬¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¤ÎÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢12Ê¬¤ËÎëÌÚ¤¬»î¹ç¤òÆ°¤«¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿CK¤ò¥Ë¥¢¤Ç¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥®¥ó¥¿¡¼¤¬¿¨¤ê¡¢¥³¡¼¥¹¤òÊÑ¤¨¤ë¤ÈÃæ±û¤Ë¤¤¤¿ÎëÌÚ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç±¦Â­¥Ü¥ì¡¼¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍÞ¤¨¤¿¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤­»É¤µ¤Ã¤¿¡£

Á°Àá¤Î¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥êÀï¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¤Ï¤³¤ì¤Ç¥ê¡¼¥°Àï2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ÈÀä¹¥Ä´¡£¸ø¼°ÀïÁ´ÂÎ¤Ç¤â10»î¹ç¤Ç3¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê²ÃÆþ¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤Î5Ê¬¸å¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÅÀº¹¤ò2ÅÀ¤Ë¹­¤²¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢22Ê¬¤Ë1ÅÀÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡£ºÇ½ªÅª¤ËÂçÎÌ6¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï2-6¤Ç¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê26¡Ë¤Ï8¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ë¤È¡¢83Ê¬¤è¤ê½Ð¾ì¡£¤½¤·¤ÆÉüµ¢¤«¤é¤ï¤º¤«1Ê¬¸å¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î6ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥»¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¡¢Éüµ¢Àï¤ÇÁáÂ®·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£