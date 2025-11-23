C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¡¡Æ±Î½¥Þ¥Í¤âÃ¦Ë¹¤¹¤ë¡È¥×¥í°Õ¼±¡É¡¡¡Ö40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¾¡Íø¤Ø¤Î¾ðÇ®¤È¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹»ÑÀª¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥µ¥Ç¥£¥ª¡¦¥Þ¥Í¡Ê33¡Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡Ê40¡Ë¤Î¥×¥í°Õ¼±¤òÀä»¿¤·¤¿¡£¥ê¥ª¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É»á¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Æ¸ì¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ò¡ØPlanet Football¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï40ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤âÆÀÅÀ¤òÎÌ»ºÃæ¤À¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï11»î¹ç¤Ç10¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Ç¤â¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡ÖÈà¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¸«ËÜ¤À¡£Èà¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ÏÂ¾¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï³Î¤«¤À¡£Èà¤ò¸Ä¿ÍÅª¤ËÃÎ¤ëÁ°¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÈà¤Î¥×¥í°Õ¼±¤äÀº¿ÀÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÊÂ³°¤ì¤¿¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ»ä¤¬¤³¤³¤ËÍè¤ÆÈà¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤À¡£Èà¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢ËèÆü°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤·¡¢40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¾¡Íø¤Ø¤Î¾ðÇ®¤È¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹»ÑÀª¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë°ÕÌ£¤Ç´°àú¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤À¤È¤ï¤«¤ë¡×
¡Ö¾¯¤·¾õ¶·¤Ï°ã¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤Ïº£¤âÀµ¤·¤¤Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÏÈà¤Î·ì¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà¤Ï¤¤¤Ä¤âÁá¤¯Íè¤ë¤·¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ëµ¢¤ë¡£¤À¤¬¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÊÂ³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤À¡£Èà¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¢¾¡Íø¤Ø¤Î¾ðÇ®¡¢¤½¤·¤Æ¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥×¥í°Õ¼±¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¤½¤Î¤â¤Î¡£Èà¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¡×
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÉñÂæ¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥í¥Ê¥¦¥É¤À¤¬¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Ë¤Ïº£¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè²Æ¤Ë¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë6Âç²ñÌÜ¤ÎWÇÕ¤ËÄ©¤à¡£40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤âÀ¤³¦¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëÅÁÀâ¤Î¥×¥í°Õ¼±¤Ï¥Þ¥Í¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£