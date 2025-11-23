Ê¡°æ¡¦ÂçÌî»Ô¤Ç½»Âð1ÅïÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö ¾Æ¤±À×¤«¤é°äÂÎ¸«¤Ä¤«¤ë 60Âå¤Î½»¿ÍÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º
22ÆüÌë¡¢Ê¡°æ¸©¤Ç½»Âð1Åï¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤¬¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÃËÀ¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
22Æü¸á¸å7»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Ê¡°æ¸©ÂçÌî»Ô¤Î½»ÂðÃÏ¤Ç¡¢¡Ö²È¤ÎÁ°¤Î½»Âð¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´Ö40Ê¬¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç62ºÐ¤ÎÃËÀ¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Ï1¿ÍÊë¤é¤·¤ÇÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤¬ÃËÀ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢23Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é¾ÃËÉ¤È¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¹Ô¤¤¡¢²Ð¤¬½Ð¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£