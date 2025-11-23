¡Ú¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¡Û2¶è¤â¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤¬¥È¥Ã¥×·ø¼é¡¡¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÄÍËÜÍ¼Íõ¤¬¥ê¥º¥à¤è¤¯²÷Áö
¡¡¡þÂè45²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¡Ê¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¡Ë¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡µÜ¾ë¡¦¾¾ÅçÄ®Ê¸²½´Ñ¸÷¸òÎ®´ÛÁ°¡Á¹°¿Ê¥´¥à¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯ÀçÂæ¡á6¶è´Ö42.195¥¥í¡Ë
¡¡½÷»Ò±ØÅÁ¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÂè45²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¡Ê¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¡Ë¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡2¶è¡Ê4¡¦2¥¥í¡á¶è´ÖµÏ¿¤ÏÂè44²óÂç²ñ¤ÎÀÑ¿å²½³Ø¡¦»³ËÜÍ¿¿12Ê¬56ÉÃ¡Ë¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÄÍËÜÍ¼Íõ¤¬¥ê¥º¥à¤è¤¯²÷Áö¤·¤¿¡£
¡¡2°Ì¤È¤Ï16ÉÃº¹¤ò¤¿¤¹¤¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢ÀÑ¿å²½³Ø¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¡¦ÌÚÂ¼Í§¹á¤ÎÄÉÁö¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¡¢ÄÍËÜ¤Ï¥È¥Ã¥×¤ò·ø¼é¡£2°Ì¤ÎÀÑ¿å²½³Ø¤È¤Ï19ÉÃº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶è´Ö¾Þ¤Ï¡¢À¾»³Ì¤ÆàÈþ¡Ê»°°æ½»Í§³¤¾å¡Ë¤Î13Ê¬14ÉÃ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1¶è¡Ê7¡¦0¥¥í¡á¶è´ÖµÏ¿¤ÏÂè43²óÂç²ñ¤Î»ñÀ¸Æ²¡¦¸ÞÅçè½Çµ21Ê¬27ÉÃ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½øÈ×¤Ë20ºÐ¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¿åËÜ²ÂºÚ¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢ÀÑ¿å²½³Ø¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò5000¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¡¦»³ËÜÍ¿¿¤¬¥Ô¥¿¥êÄÉÁö¤·¤¿¤¬¡¢¿åËÜ¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡¢21Ê¬30ÉÃ¤Ç1Ãå¡£¶è´ÖµÏ¿¤Ë3ÉÃÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦JPÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡¢Àã¿«¤ËÇ³¤¨¤ëÁ°¡¹²óÇÆ¼Ô¤ÎÀÑ¿å²½³Ø¤¬2¶¯¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼ÂÎÏÇìÃç¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Â¿¤¯¡¢·ã¤·¤¤Áè¤¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¶è´Ö3¶è¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å10000¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆüËÜÀª½é¤È¤Ê¤ë2Âç²ñÏ¢Â³Æþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹ÃæÍþÍü²Â¡ÊJPÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤Îº´Æ£ÁáÌé²À¡ÊÀÑ¿å²½³Ø¡Ë¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å½÷»Ò3000¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²ÂåÉ½¤Îã·Æ£¤ß¤¦¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡¢½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÁ°ÅÄÊæÆî¡ÊÅ·Ëþ²°¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢½÷»Ò1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆüËÜÎòÂå3°Ì¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤ÄÉÔÇËÀ»°áÍè¡Ê»°°æ½»Í§³¤¾å¡Ë¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ú¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ»²²Ã¥Á¡¼¥à¡Û
¡úÁ°²óÂç²ñ¤Ç8°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¡¼¥É¥Á¡¼¥à
JPÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¡¢ÀÑ¿å²½³Ø¡¢¤·¤Þ¤à¤é¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¢´äÃ«»º¶È¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¥°¥ë¡¼¥×¡¢»ñÀ¸Æ²
¡úÍ½Áª²ñ¡Ê¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¡Ë¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿16¥Á¡¼¥à
»°°æ½»Í§³¤¾å¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ä¡¢Å·Ëþ²°¡¢µþ¥»¥é¡¢¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¡¢¥ë¡¼¥È¥¤¥ó¥Û¥Æ¥ë¥º¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢ËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¡¢ÂçÄÍÀ½Ìô¡¢Èî¸å¶ä¹Ô¡¢¥Î¡¼¥ê¥Ä¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¢¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¡¢°¦É²¶ä¹Ô