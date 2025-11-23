¡ÚÅìµþ5R¡¦¿·ÇÏÀï¡Û¥Î¡¼¥Ö¥ë¥µ¥ô¥§¡¼¥¸¤¬¿·ÇÏ¾¡¤Á¡¡¥×¡¼¥·¥ã¥ó¡ÖºÍÇ½Ë¤«¤Ç¡¢¾Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤ÊÇÏ¡×
¡¡Åìµþ5R¡¦¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¹¥°Ì3ÈÖ¼ê¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤¿¥Î¡¼¥Ö¥ë¥µ¥ô¥§¡¼¥¸¡Ê²´¡á¿¹°ì¡¢Éã¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤¬Ä¾Àþ¤Ç±Ô¤¯È´¤±½Ð¤·¡¢½é¿ØV¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¾å¤¬¤ê3F33ÉÃ8¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¥¿¥¤¡£
¡¡4R¤ËÂ³¤¡¢¿·ÇÏÀïÏ¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¥×¡¼¥·¥ã¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¤2ºÐÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÍÇ½Ë¤«¤Ç¡¢¾Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤ÊÇÏ¡×¤ÈÁêËÀ¤ÎÁÇ¼Á¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£¿¹°ì»Õ¤Ï¡Ö´üÂÔÄÌ¤ê¤Î¶¯¤¤¾¡¤ÁÊý¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À´Ë¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ëÇÏ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£