ÂåÉ½µ¢¤ê¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éµÚÂèÅÀ¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¤ò²¿ÅÙ¤âÈäÏª¡×
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ÏµÚÂèÅÀ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè13Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥ª¥µ¥¹¥Ê¤ÈÂÐÀï¡£42Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢53Ê¬¤Ë¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢59Ê¬¤Ë¤Ï¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢82Ê¬¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¥¤¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤Æ¡¢3¡Ý1¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î³èÆ°¤«¤éµ¢´Ô¤·¤¿µ×ÊÝ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢60Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤ËÁª¼êºÎÅÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Þ¥ë¥±¡Ù¤Ï¡¢µ×ÊÝ¤Ë¡Ö6¡×ÅÀ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡À£É¾¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥³¥¢¤¬2¡Ý1¤Î¾ìÌÌ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿µ×ÊÝ¤Ï¼Á¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¤ò²¿ÅÙ¤âÈäÏª¤·¡¢¥ª¥µ¥¹¥Ê¤Î¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç´í¸±¤Ê¾ìÌÌ¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡×¤Èµ×ÊÝ¤Î¥×¥ì¡¼¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè13Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥ª¥µ¥¹¥Ê¤ÈÂÐÀï¡£42Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢53Ê¬¤Ë¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢59Ê¬¤Ë¤Ï¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢82Ê¬¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¥¤¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤Æ¡¢3¡Ý1¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡À£É¾¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥³¥¢¤¬2¡Ý1¤Î¾ìÌÌ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿µ×ÊÝ¤Ï¼Á¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¤ò²¿ÅÙ¤âÈäÏª¤·¡¢¥ª¥µ¥¹¥Ê¤Î¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç´í¸±¤Ê¾ìÌÌ¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡×¤Èµ×ÊÝ¤Î¥×¥ì¡¼¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£